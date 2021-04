Federalinės bausmių vykdymo tarnybos (FSIN) pranešime sakoma, kad gydytojai „priėmė sprendimą“ perkelti A. Navalną į ligoninę.

Pranešime taip pat nurodoma, kad A. Navalnas sutiko pagal gydymo planą vartoti vitaminus.

„Šiuo metu Navalno sveikatos būklė vertinama kaip patenkinama, jį kasdien apžiūri terapeutas. Pacientui sutikus jam paskirta vitaminų terapija“, – nurodė FSIN.

Šeštadienį grupė Rusijos gydytojų paskelbė nerimaujantys dėl A. Navalno sveikatos ir pareiškė, kad jam kilo rimta inkstų nepakankamumo grėsmė. Politiko dukra Daša Navalna sekmadienį paviešino prašymą leisti jos tėčiui pasimatyti su gydytoju.

Allow a doctor to see my dad.