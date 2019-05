Dviejose privačiose rytinio Prancūzijos Bezansono miesto klinikose anesteziologu dirbęs 47-erių Fredericas Pechier dabar yra kaltinamas dėl 24 apnuodijimo atvejų, o devyni iš jų baigėsi mirtimi.

Jei bus pripažinta mediko kaltė, jam gresia įkalinimas iki gyvos galvos.

F. Pechier naktį iš ketvirtadienio į penktadienį buvo lygtinai paleistas, naujienų agentūrai AFP sakė mediko advokatas Randallas Schwerdorfferis.

Prokuroras Etienne'as Manteaux prašė kaltinamąjį laikyti areštinėje.

„Gali būti, kad daktaras Pechier buvo šių apnuodijimų autorius, tačiau tai tėra tik hipotezė, ir šis ilgas tyrimas, (trukęs) ilgiau kaip dvejus metus, nieko neparodė,.. todėl šiuo atveju turi būti pabrėžiama nekaltumo prezumpcija“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė kitas anesteziologo advokatas Jeanas-Yves'as Le Borgne'as.

Pirmieji kaltinimai F. Pechier buvo pareikšti 2017 metais dėl septynių apnuodijimo atvejų per ankstesnį dešimtmetį; du apnuodyti pacientai mirė. Šią savaitę jis buvo apklaustas dėl 66 įtartinų širdies sustojimų per operacijas, per kurias tokių komplikacijų tikimybė buvo nedidelė.

Iš jų „liko 17 atvejų“ dėl 4–80 metų pacientų; iš jų septyni mirė gydytojams nepavykus jų atgaivinti, per spaudos konferenciją sakė prokuroras E. Manteaux.

F. Pechier buvo „bendras vardiklis“ naujuose apnuodijimo atvejuose, kurie įvyko tuo metu, kai šis vyras atvirai konfliktavo su kitais Bezansono Šv. Vincento klinikos anesteziologais, teigė prokuroras.

Įvykus tiems atvejams „dažniausiai jis būdavo arti operacinės bloko“, greitai nustatydavo problemos priežastį ir imdavosi veiksmų, „nors niekas negalėdavo įtarti, kad buvo“ perdozuota vaistų, sakė E. Manteaux.

Prokurorai mano, kad F. Pechier galėjo pakeisti savo kolegų pacientams skirtas vaistų dozes, siekdamas sukurti operacinėje pavojingų situacijų, per kurias jis galėtų pademonstruoti savo sugebėjimus.

F. Pechier advokatai neigia tokius įtarimus, o lapkritį jie apkaltino policiją pakeitus mediko parodymus, duotus per pirmąją apklausą.

Per anksčiau šią savaitę vykusią apklausą F. Pechier pripažino, kad Šv. Vincento klinikoje įvykdyta nusikaltimų, bet tvirtino, jog „už tuos apnuodijimus jis nėra atsakingas“, informavo E. Manteaux.