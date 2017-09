Ši streikų ir eitynių diena yra svarbus išbandymas jaunajam Prancūzijos lyderiui, kuris dar per rinkimus žadėjo išjudinti vangią šalies ekonomiką, protestų organizatoriams siekiant parodyti, kad jie gali sutelkti didžiules žmonių minias. Didžiausia Prancūzijos profesinė sąjunga CGT organizuoja maždaug 4 tūkst. streikų ir 180 protesto akcijų. Prie protestų prieš siūlomą darbo įstatymo reformą raginami prisidėti geležinkelių darbuotojai, studentai ir valstybės tarnautojai. „Vyksta pirmas mitingas, ir atrodo, kad jis yra sėkmingas“, – pareiškė CGT vadovas Philippe'as Martinezas prasidėjus mitingui Paryžiuje. Pasak jo, į profesinės sąjungos kvietimą dalyvauti protesto akcijoje atsiliepė 100 tūkst. žmonių. Susiję straipsniai: Paskutinis šansas: ar pavyks J.C. Junckeriui nubrėžti ambicingą planą Europai? E. Macronas nepritaria A. Merkel dėl Turkijos Tačiau policijos duomenimis, demonstrantų skaičius, kuris dabar yra tikslinamas, turėtų būti gerokai mažesnis. Tūkstantinės minios susirinko į protestus ne tik Paryžiuje, bet ir Nicoje, Marselyje, Sen Nazere, Tulūzoje ir Kane. Tačiau atrodo, kad labai didelio poveikio geležinkelių sistemai, eismo kontrolei ir viešajam sektoriui šie protestai nepadarė. E.Macronas siekia įgyvendinti darbo rinkos reformas ir paskatinti verslininkystės plėtrą šalyje, kurioje nedarbo lygis siekia 9,5 proc. ir yra didesnis negu vidutiniškai euro zonoje. Jis nori paversti Prancūziją patrauklesne vietos ir užsienio investuotojams, kurie dabar skundžiasi dėl labai griežtų darbo įstatymų ir didelių profesinių sąjungų galių. Anot prezidento, pasiūlytų priemonių būtina imtis, kad Prancūzijos darbo įstatymai taptų kiek lankstesni ir būtų galima skatinti samdą, mažinti darbuotojų atleidimo kaštus darbdaviams. Tačiau 39 metų prezidentas praėjusią savaitę supykdė savo oponentus, pavadindamas jo vyriausybės pastangų kritikus „tinginiais“ ir „cinikais“. Pasak Prancūzijos politikos studijų instituto „Cevipof“ mokslininko Bruno Cautreso, buvęs bankininkas savo žodžiais „įpylė žibalo į ugnį“. „Po komentaro apie „tinginius“ dabar jau yra visi ingredientai padėčiai įkaitinti“, – sakė jis. Šiuo komentaru antradienį pasinaudojo ir protestuotojai. Žodis „tinginiai“ mirgėjo ant daugelio protestuotojų plakatų, o kai kurie demonstrantai skandavo: „Macronai, tu susimovei, tinginiai išėjo į gatves“. „Aš manau, kad tai privertė daug žmonių šiandien išeiti į gatves“, – sakė vienas Paryžiaus protestuotojų Mehdi, kurio bičiulis laikė plakatą su užrašu „Ateik ir pamatysi, kaip dirba tinginiai!!!“ Tačiau E. Macronas gali pasinaudoti nesutarimais reformų kritikų stovykloje. Vieni yra pasiryžę užkirsti kelią šioms reformoms, o kiti yra linkę ieškoti kompromiso ir derėtis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.