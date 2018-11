Jūros dugno tyrimų kompanija „Ocean Infinity“ 800 metrų gylyje aptiko „ARA San Juan“ liekanas, sakoma karinio jūrų laivyno pranešime. Operaciją vykdė šiai JAV bendrovei priklausantis laivas „Seabed Constructor“, nuo rugsėjo ieškojęs povandeninio laivo, dėl kurio dingimo savo posto neteko karinio laivyno vadas. Ryšys su „San Juan“ nutrūko 2017-ųjų lapkričio 15-ąją apie 450 km nuo Argentinos krantų, o maždaug tuo pačiu metu ir toje pačioje vietoje buvo užfiksuotas sprogimas. Argentina prarado viltį rasti gyvų likusių žmonių, bet karinis laivynas paieškas tęsė. #ARASanJuan #LaBúsquedaContinúa Actualización: La empresa informó nuevo punto de interés en el Sitio 1 área 15A-4, a 800 mts de profundidad. El punto de interés tiene una dimensión de 60 mts de longitud. Hora de arribo al área para iniciar investigación 19:00 hs aproximadamente. pic.twitter.com/l5k8p8Zjye

— Armada Argentina (@Armada_Arg) November 16, 2018 Susiję straipsniai: Baigėsi milžiniška povandeninio laivo paieškų operacija, pasitraukė ir Rusija Argentinos prezidentas skelbia apie naujas taupymo priemones „Vis dar tikiu, kad jie gali būti gyvi“, – žurnalistams sakė vieno iš dingusių jūreivių tėvas Luisas Nizas (Luisas Nisas), nors prezidento Mauricio Macri (Maurisijaus Makrio) vyriausybė jau buvo paskelbusi, kad likusių gyvų žmonių nėra. „Esame su kitais artimaisiais. Jie parodys mums nuotraukas. Jie sako, kad jose yra mūsų vaikai“, – kalbėjo 28-erių įgulos nario Leandro Cisneroso (Leandro Sisneroso) motina Yolanda Mendiola (Jolanda Mendiola). „Visi esame priblokšti“, – pridūrė ji. Apie radinį buvo paskelbta praėjus dienai po atminimo ceremonijos, kuri buvo surengta lygiai po metų nuo laivo dingimo dienos. Šiame renginyje dalyvavo ir M. Macri. „Seabed Constructor“ ruošėsi išvykti remontui į Pietų Afrikos Respubliką, kai tyrėjai nusprendė apžiūrėti vieną akvatoriją, kurios anksčiau nesugebėjo patikrinti dėl prastų oro sąlygų. Jie „nusprendė iš naujo ją apžiūrėti ir, ačiū Dievui, sugebėjo rasti tą zoną“, televizijai „Todo Noticias“ pranešė laivyno atstovas Rodolfo Ramallo (Rodolfas Ramaljas). „Dabar prasideda naujas etapas. Išanalizavę, kokios būklės yra rastas povandeninis laivas, nuspręsime, ką daryti toliau“, – pažymėjo jis. Atsirado sprogęs povandeninis laivas Scanpix „Paskutinė galimybė“ Tyrimų laive „Seabed Constructor“ sumontuota kamerų, ir jis gali panirti iki 6 km gylį. Už dingusio povandeninio laivo suradimą buvo žadamas 7,5 mln. dolerių (6,6 mln. eurų) atlygis. Prieš prasidedant paskutinei paieškų misijai Luisas Tagliapietra (Luisas Taljapjetra), dingusio 27 metų įgulos nario Alejandro Tagliapietros (Alechandro Taljapjetros) tėvas, sakė, kad tai yra „paskutinė galimybė juos rasti“. „Ocean Infinity“ taip pat buvo patikėta užduotis surasti oro bendrovės „Malaysia Airlines“ reiso MH370 lainerį. Malaizijos orlaivis dingo 2014-ųjų kovą su 239 keleiviais, daugiausiai Kinijos piliečiais, skridusiais iš Kvala Lumpūro į Pekiną. Surastos povandeninio laivo liekanos „leis mums sužinoti daugiau apie šią tragediją. Tokiame gylyje turėtume sugebėti apžiūrėti (laivą) ir nustatyti nelaimės priežastį“, sakė vienas argentiniečių karinio jūrų laivyno pareigūnas, norėjęs likti nežinomas. Ekspertai pažymi, kad povandeninis laivas pradėtų irti nusileidęs žemiau 600 metrų gylio. Manoma, kad nelaimė įvyko dėl to, kad laivui plaukiant akumuliatorių krovimo režimu vandens pateko per šnorkelį – įrenginį, kuriuo oras patenka į negiliai pasinėrusį laivą. „San Juan“ dingimas buvo viena didžiausių pasaulio nelaimių, susijusių su povandeniniais laivais. Be to, tai buvo pirma didelė Argentinos karinio jūrų laivyno patirta tragedija nuo Folklando karo 1982-aisiais. Argentinos karinis jūrų laivynas buvo griežtai kritikuojamas dėl to, kaip tvarkėsi su „San Juan“ dingimu, nuo pat pirmo jo pranešimo apie prarastą ryšį su laivu. Praėjus kelioms dienoms po dingimo, laivyno pareigūnai pripažino, kad Vokietijoje pastatyto povandeninio laivo įgula savo paskutiniame raporte lapkričio 15-ąją pranešė apie gaisrą, kilusį į vidų prasiskverbus jūros vandeniui ir sukėlus elektros sistemos trumpąjį jungimą. Dar maždaug 10 dienų vėliau karinis jūrų laivynas patvirtino, kad „San Juan“ driokstelėjo sprogimas, ekspertų teigimu, veikiausiai susijęs su akumuliatoriaus gedimu. Dėl incidento savo postų neteko keli aukšto rango pareigūnai, įskaitant admirolą Marcelo Sruro (Marselą Srurą). Oro ir jūrų paieškoje dalyvavo 13 valstybių, tačiau dauguma jų iš operacijos pasitraukė dar praėjusių metų pabaigoje. Pareigūnai pradėjo baudžiamąjį tyrimą, o dingusiųjų artimieji spaudė vyriausybę nenutraukti paieškų. „Dabar norime žinoti, kas nutiko“, – sakė Y. Mendiola, ragindama nubausti visus asmenis, kaltus dėl tos nelaimės.

