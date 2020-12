D. Trumpo kampanijos teisininkas Joe diGenova radijo laidoje „The Howie Carr Show“ pasakė: „Visi, galvojantys, kad rinkimai vyko sklandžiai, niekuo nesiskiria nuo to idioto Krebso, buvusio kibernetinio saugumo vado. Tas vyrukas yra aukščiausios klasės silpnaprotis. Jį reikėtų išmėsinėti ir ketvirčiuoti. Ištempti auštant ir nušauti“.

Su D. Trumpo rinkimų sunkumais susipažinęs šaltinis teigė, kad J. diGenova, kaip manoma, vis dar padeda D. Trumpo advokatui Rudy Giuliani kovoti dėl rinkimų rezultatų užginčijimo.

CNN Baltųjų rūmų ir D. Trumpo rinkiminės kampanijos atstovų paprašė pakomentuoti situaciją. Tačiau kol kas nei J. DiGenova, nei minėtosios radijo laidos vedėjas H. Carras komentaro nepateikė.

J. diGenova komentarai, nors ir išsakyti gerokai labiau nevyniojant į vatą nei kitų D. Trumpui pavaldžių Baltųjų rūmų pareigūnų atveju, išryškina administracijos kovą su pranešėjais ir kitais asmenimis, D. Trumpo prezidentinės kadencijos metu drįsusiais jam prieštarauti ir kritikuoti ir atsisakiusius palaikyti su rinkimais susijusias sąmokslo teorijas.

DiGenova pasisakymą pirmadienį suskubo pasmerkti Vyriausybės atskaitomybės projektas – nevyriausybinė pranešėjų apsaugos organizacija. Ji perspėjo, kad tokie grasinimai gali atbaidyti netinkamą veiklą atskleisti ketinančius pareigūnus.

„Tokio pobūdžio grasinimai paskatina visą grasinimų laviną. Jie įbaugina kitus pranešėjus ir priverčia juos tylėti. Toks elgesys pritinka nusikaltėlių advokatams“, – pirmadienį nuskambėjusiame ugningame pranešime pabrėžė organizacijos vykdantysis direktorius ir vyriausiasis valdytojas Louisas Clarkas.

D. Trumpas prieš kurį laiką lapkritį paskelbė, kad Ch. Krebsas bus nušalintas nuo Kibernetinio ir infrastruktūros saugumo agentūros direktoriaus pareigų „visiškai nedelsiant“, nes pastarasis jo pareiškimas, kuriame jis atmetė D. Trumpo teiginius dėl „plataus masto“ rinkimų klastojimo, buvo „itin klaidingas“. CNN dar prieš Ch. Krebso atleidimą pranešė, kad tokio žingsnio pareigūnas tikėjosi.

Ch. Krebso vadovaujamos agentūros ir valstybės tarnautojų bei privačių pareigūnų pranešime buvo teigiama: „Lapkričio 3-osios rinkimai buvo patys saugiausi Jungtinių Valstijų istorijoje. Nėra jokių įrodymų, galinčių liudyti, kad kažkur buvo panaikinti ar pamesti balsai, kad jie buvo sukeisti ar vyko kitokio pobūdžio rinkimų klastojimas“.

Respublikonas: viskas nuėjo per toli

JAV Džordžijos valstijos rinkimų pareigūnas Gabrielis Sterlingas paragino prezidentą Donaldą Trumpą sušvelninti savo retoriką, susijusią su tariamu sukčiavimu per prezidento rinkimus, nes jo retorika kursto smurtą. Pasak pareigūno, prezidentui D. Trumpui teks atsakomybė už bet kokį smurtą, paskatintą nepagrįstų jo tvirtinimų apie rinkimų klastojimą.

„Viskas nuėjo per toli! Viskas! Tai turi liautis!“ – tvirtino respublikonas G. Sterlingas.

„Liaukitės kurstyti žmones vykdyti potencialus smurto veiksmus. Kažkas bus sužalotas. Kažkas žus. Tai negerai“, – pridūrė pareigūnas.

Pasak G. Sterlingo, vienas asmuo, dirbantis prie Džordžijos rinkimų infrastruktūros, sulaukė grasinimų mirtimi ir priekabiavimo internetu.

D. Trumpo kampanijos prašymu, Džordžijos valstija šiuo metu antrą kartą perskaičiuoja balsus, atiduotus valstijoje per JAV prezidento rinkimus.

Demokratas išrinktasis prezidentas Joe Bidenas buvo paskelbtas laimėtoju Džordžijoje, bet jo persvara prieš D. Trumpą yra itin maža, todėl prezidento kampanija paprašė perskaičiuoti balsus.

Kiek anksčiau JAV generalinis prokuroras Williamas Barras pareiškė, kad teisingumo departamentas iki šiol nerado įrodymų, patvirtinančių D. Trumpo teiginius apie sukčiavimą rinkimuose.

Dabartinis JAV vadovas D. Trumpas pralaimėjo rinkimus demokratui J. Bidenui, bet iki šiol atsisako pripažinti pralaimėjimą, nors jau įsibėgėjo oficialus perėjimo prie naujos administracijos procesas.

D. Trumpo komanda pateikė daug ieškinių dėl pažeidimų per rinkimus, tačiau dėl įrodymų trūkumo beveik visi jie buvo atmesti.

"It. Has. All. Gone. Too. Far," says @GabrielSterling with Georgia Sec of State after a Dominion tech's life was threatened with a noose. "Mr. President, you have not condemned these actions or this language....all of you who have not said a damn word are complicit in this." pic.twitter.com/OnHaxgpJx6