Pasistengė, kad legenda būtų kuo sunkiau demaskuojama

„Gerai parengta informacinė – propagandinė operacija“, – taip Rusijos viešoje erdvėje pasirodžiusį pasakojimą, jog Kremliaus atstovo spaudai D. Peskovo sūnus pusmetį praleido Ukrainos fronte, vadina analitikai.

Prieš pradedant aiškintis, kaip ir kodėl ji buvo sukurta, reikėtų prisiminti praėjusių metų rudenį kilusį skandalą, kai apsimetę kariškiais D. Peskovo sūnui paskambino įkalinto opozicijos atstovo Aleksejaus Navalno bendražygiai ir pakvietė jį atvykti į karo prievolės centrą. Tuo metu Rusijoje vyko vadinama „dalinė mobilizacija“, tad 33 metų D. Peskovo sūnus Nikolajus atitiko į frontą siunčiamų vyrų amžiaus kriterijų.

Tačiau atvykti į karo prievolės centrą V. Putino atstovo sūnus nepanoro, o šaukimo į kariuomenę klausimą minėjo „spręsiantis kitu lygiu“.

„Jei žinote, kad esu ponas Peskovas, privalote suprasti, kad reikalavimas prisistatyti ten nėra visiškai tinkamas. Aš spręsiu tai kitu lygmeniu. Apskritai turiu suprasti, kas čia vyksta ir kokios mano teisės. Kad rytoj būčiau paimtas, patikėkite, nereikia nei man, nei jums. Ginti tėvynę man – ne problema, tačiau turiu suprasti savo buvimo tenai tikslingumą. Kalbu apie tam tikrus politinius niuansus“, – karo prievolės centro pareigūnu apsimetusiam žurnalistui kalbėjo D. Peskovo sūnus.

Tarsi atsakas į gerokai primirštą istoriją tapo neseniai išplatinta informacija, esą D. Peskovo sūnus Nikolajus „iš tiesų“ atliko karinę tarnybą, pusmetį praleido Ukrainos fronte. Propagandistai iš karto pasirūpino, kad nustatyti, kariavo D. Peskovo sūnus ar ne, būtų gana sudėtinga. Paaiškinta, esą jis kariavo privačios karinės bendrovės „Vagner“ samdinių gretose, naudojosi pakeista tapatybe, suklastotu pasu.

Tačiau propagandistai neįvertino kitos aplinkybės, kuri padėjo demaskuoti jų sukurtą melą – Rusijos teisėsaugą persmelkusios korupcijos ir šešėlinės rinkos, kurioje už tam tikrą sumą galima įsigyti beveik visuose valstybės registruose saugomus gyventojų duomenis.

Emigracijoje gyvenantis rusų apžvalgininkas bei žurnalistas I. Jakovenka spėja, kad istorija apie neva „kariavusį“ D. Peskovo sūnų sukurta ne šiaip sau. Nurodymą ją sukurti ir paviešinti galėjo duoti aukščiausio Rusijos valdžios ešelono atstovai, tikėtina, jog net pats V. Putinas.

Mito tikslas – parodyti rusams, kad į karą eina ir elito vaikai

Nors pasigirdo svarstymų, esą D. Peskovo sūnus gali būti ruošiamas kokiam nors atsakingam postui, todėl sukurta tariamos jo „karinės tarnybos“ istorija, I. Jakovenka šią prielaidą atmeta kaip mažai pagrįstą.

„D. Peskovo sūnus – tipiškas „auksinio jaunimo“ kartos atstovas. Žmogus, kuris gyvendamas Didžiojoje Britanijoje vykdė nusikaltimus, kuris niekur nedirbo, o dabar tiesiog parazituoja. Todėl labai sunku pasakyti, ar jį ruošia kokioms nors pareigoms. Labiausiai tikėtina, kad taip norima sukurti vadinamą legendą pačiam D. Peskovui.

Labai mažai tikėtina, kad toks peraugęs nebrendyla tiktų kokiai nors valstybės tarnybai, nes jis – neturintis kompetencijos, neorganizuotas žmogus, visiškai netinkamas kokiai nors sisteminei veiklai“, – kalbėjo emigracijoje gyvenantis rusų žurnalistas I. Jakovenka.

Jis spėjo, kad nurodymą sukurti legendą, esą D. Peskovo sūnus „tarnavo tėvynei“, galėjo duoti ir pats V. Putinas, o tuo siekta platesnių tikslų: parodyti rusų visuomenei, kad elito vaikai taip pat kariauja, kai visi kiti siunčiami į frontą ir jame žūsta.

I. Jakovenka pastebi, kad pradėtas karas prieš Ukrainą pačioje Rusijoje itin išryškino socialinį neteisingumą, kai kariauti siunčiama daugiausia žmonių iš provincijos, skurdžių regionų, tautinių mažumų atstovai.

„Tačiau karas tarsi nepaliečia maskviečių. Ką jau kalbėti apie politikų, aukštas pareigas užimančių valdininkų vaikus, niekas iš jų į frontą nesiunčiamas. Panašu, jog norėta visa tai paneigti, todėl neatmesčiau, kad tai padaryti nurodė pats V. Putinas“, – svarstė rusų žurnalistas.

Samdinių grupuotės „Vagner“ vardu pasinaudota ne šiaip sau

Apžvalgininkas pastebi, jog tokiai propagandinei operacijai, siekiant parodyti, esą paties V. Putino atstovo spaudai D. Peskovo sūnus taip pat kariavo Ukrainos fronte, „Vagner“ grupuotė buvo pasirinkta neatsitiktinai.

Aišku, galėjo būti imituojamas D. Peskovo sūnaus siuntimas į kariuomenę, Rusijos ginkluotąsias pajėgas tačiau tai būtų susiję su itin didele demaskavimo rizika.

„Reikia suprasti, kas yra privati karinė bendrovė „Vagner“. Tai mafijinė nusikalstama organizacija, kurioje galioja tylos įstatymas – vadinama „omerta“. Už informacijos atskleidimą baudžiama mirtimi“, – kalbėjo I. Jakovenka bei priminė plačiai nuskambėjusias egzekucijas, kai „Vagner“ samdiniai kūju užmušė kariauti nepanorusius buvusius bendražygius.

I. Jakovenka pastebi, kad Rusijos kariuomenėje, ginkluotosiose pajėgose – visai kita atmosfera, todėl labai tikėtina, jog tokią operaciją kažkas iš kariškių galėtų nesunkiai demaskuoti.

Panašu, jog nusprendęs „pridengti“ D. Peskovo sūnų ženklios naudos gavo ir „Vagner“ įkūrėjas oligarchas Jevgenijus Prigožinas.

Komentuodamas Kremliaus propagandisto sūnaus „karo žygius“ Rusijos žiniasklaidai samdinių vaideiva minėjo, esą pats D. Peskovas neva paprašė savo sūnų priimti į „Vagner“ gretas paprastu šauliu, tačiau jam buvo patikėtos artileristo pareigos.

J. Prigožinas patikslino, kad pagrindinio Kremliaus ruporo sūnus naudojosi suklastotais dokumentais, tarnavo pusmetį, kol baigėsi jo sutartis.

„Kariavo“ Ukrainoje, o nuosava „Tesla“ riedėjo Maskvos gatvėmis

Rusijos opozicinė žiniasklaida netrukus gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti, kad D. Peskovo sūnus iš tiesų dalyvavo karo veiksmuose prieš Ukrainą. Svarbų vaidmenį čia atliko anoniminiai „Telegram“ kanalai, kuriuose skelbiama Kremliaus režimui nepalanki informacija.

Fictional heroism? While Peskov's son "fought in 🇺🇦", his Tesla drove around Moscow

Interesting that current members of the Wagner said that Choles was not seen in Soledar, or Bakhmut." Friends & acquaintances of Peskov's son say that he did not disappear for a long time either. pic.twitter.com/sKnSLYHxJz