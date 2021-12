Pietų Afrika parodė, kokiu greičiu plinta omikron

Ar staigus atvejų skaičiaus augimas susijęs su naująja omikron atmaina, kol kas neaišku. Tačiau tyrėjas Richardas Lessellsas, prisidėjęs prie omikron atradimo, sakė, kad mutacija „greitai taps vyraujančia“.

R. Lessellsas parlamento nariams trečiadienio vakarą sakė, kad auga hospitalizacijų skaičius ir kad ateinančios savaitės parodys, koks yra naujosios atmainos poveikis.

Virusas, anot jo, ieško silpnųjų, kad galėtų pats toliau gyventi.

„Skiepai užtikrina, kad žmogus nepateks į ligoninę, kad nemirs, jie gerai veikia ir esant šiai naujai atmainai“, – kalbėjo mokslininkas. Taip pat, pasak jo, reikia dėvėti kaukes ir laikytis distancijos.

Omikron atmaina prisidėjo prie „nerimą keliančio“ koronaviruso atvejų augimo PAR ir sparčiai tampa dominuojančia, pranešė vietos sveikatos priežiūros pareigūnai.



PAR Nacionaliniame užkrečiamųjų ligų institute dirbanti dr. Michelle Groome sakė, kad per pastarąsias dvi savaites infekcijų „padaugėjo eksponentiškai“: nuo maždaug 300 naujų atvejų per parą iki 1 000 per parą praėjusią savaitę, o visai neseniai buvo užfiksuoti 3 500 nauji susirgimai. Trečiadienį PAR nustatytas 8 561 naujas atvejis, nors prieš savaitę per parą vidutiniškai užsikrėsdavo 1 275 žmonės, rašo „The Guardian“.

„Naujų atvejų augimo tempas kelia nerimą“, – pareiškė dr. M. Groome.

Nacionalinis užkrečiamųjų ligų institutas nurodė, kad iš visų praėjusį mėnesį sekvenuotų koronaviruso genomų 74 proc. sudarė naujoji atmaina, kuri pirmą kartą buvo aptikta ištyrus mėginį, lapkričio 8 d. paimtą Gautenge – daugiausia gyventojų turinčioje PAR provincijoje.



Tiesa, nors daugėja ir hospitalizacijos atvejų, kol kas jų skaičius nė iš tolo nesiekia ankstesnių koronaviruso bangų metu fiksuotų skaičių. Nacionalinio užkrečiamųjų ligų instituto teigimu, per pastarąsias 24 val. dėl COVID-19 į ligoninę buvo paguldyti 135 žmonės. Iš viso tokių pacientų yra 2 550.

Garsiausi PAR mokslininkai įspėjo, kad dar per anksti tvirtinti, jog omikron atmaina sukelia tik nesunkią ligos formą, rašo „Bloomberg“. Šiuo metu sunku įvertinti naujojo varianto poveikį, nes kol kas juo užsikrėtė daugiausia jauni žmonės, kurių organizmas geba geriau kovoti su patogenu.

Be to, simptomai, regis, pasireiškia truputį vėliau, trečiadienį įstatymų leidėjams skirto pristatymo metu kalbėjo mokslininkai.

Anksčiau Nacionalinis užkrečiamųjų ligų institutas sakė, kad paros naujų atvejų skaičius PAR per pastarąsias 24 val. beveik padvigubėjo (8 561 naujas infekuotasis). Dabar omikron yra dominuojanti atmaina šioje šalyje.

Naujausi susirgimai užfiksuoti „daugiausia tarp jaunesnio amžiaus žmonių grupių, bet matome užsikrečiančių ir vyresnio amžiaus gyventojų“, įstatymų leidėjams sakė dr. M. Groome.

„Taip pat gali būti, kad sunkesnės komplikacijos pasireiškia tik po keleto savaičių“, – pridūrė ji.

Pietų Afrikos mokslininkai praėjusią savaitę paskelbė atradę naują daug mutacijų turinčią pandeminio koronaviruso atmainą omikron, kuri, manoma, yra labai užkrečiama.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pirmadienį perspėjo, kad omikron variantas visame pasaulyje kelia „labai didelę“ riziką.

Daugelis šalių stengiasi suvaldyti jo plitimą, uždrausdamos skrydžius iš Pietų Afrikos ir kaimyninių šalių.

Mokslininkai taip pat nepailsdami dirba analizuodami šį variantą ir bandydami suprasti jo elgesį.

Kol kas neaišku, kur atsirado ši atmaina, bet ji „pirmą kartą buvo aprašyta Botsvanoje, o netrukus po to – Pietų Afrikoje“, teigia vyriausiasis Pietų Afrikos epidemiologas profesorius Salimas Abdool Karimas.

Pietų Afrikos mokslininkai apie atradimą paskelbė lapkričio 25 dieną.

Iki to laiko omikron atvejų jau buvo aptikta Honkonge.

Naują variantą su „labai neįprasta daugybe mutacijų“ mokslininkai atrado lapkričio 23 dieną.

Kai kurios iš tų mutacijų jau žinomos, jos turi įtakos užkrečiamumui ir imuniteto apėjimui, tačiau daug kitų yra naujos.

Pasak PSO, omikron atmaina „labai skiriasi, turi labai daug mutacijų, o dalis jų kelia susirūpinimą ir gali būti susijusios su galimybe išvengti imuninio [atsako] bei didesniu užkrečiamumu“.

Ji turi „daugiausia mutacijų, kiek iki šiol teko matyti“, sakė Kvazulu Natalio universiteto tyrimų ir inovacijų vicekancleris profesorius Mosa Moshabela.

Anot jo, „kai kurias iš šių mutacijų mes matėme anksčiau, pavyzdžiui, delta ir beta“ atmainose, tačiau kitos yra naujos mokslininkams, ir „mes nežinome, kuo pasireikš tų mutacijų derinys“.

Virusologas Tulio de Oliveira teigė, kad iš viso yra apie 50 mutacijų, įskaitant 30 mutacijų spyglio baltyme, į kurį koncentruojasi daugelis vakcinų, nes jo padedamas virusas patenka į ląsteles.

Yra žinoma, kad kai kurios viruso demonstruojamos genetinės mutacijos leidžia jam apeiti imunitetą.

Vis dar neaišku, koks bus poveikis vakcinų teikiamai apsaugai.

Tačiau, „remiantis tuo, ką žinome, vakcinos turėtų gerai apsaugoti nuo hospitalizavimo ir sunkios ligos formos, nes jos priklauso nuo T ląstelių imuniteto ir mažiau nuo antikūnų“, sakė S. A. Karimas.

Kalbant apie šio varianto sukeliamos ligos sunkumą, mokslininkai teigia, kad kol kas nėra pakankamai duomenų daryti kokioms nors išvadoms.