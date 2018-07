„Išankstiniais duomenimis, per traukinio avariją sekmadienį žuvo ne mažiau kaip 10 žmonių, dar 73 žmonės buvo sužeisti“, - agentūrai sakė ministerijos atstovė. Pranešama, jog dalis iš Kapikulės į Stambulą vykusio keleivinio traukinio vagonų Tekirdago provincijoje atsijungė nuo sąstato, nuvažiavo nuo geležinkelio ir apvirto. „Avarijos priežastis veikiausiai buvo ta, kad stipri liūtis visiškai išplovė gruntą po bėgiais incidento vietoje“, - „Anadolu“ cituoja ministerijos atstovę.

