Susirėmimai įvyko Pietų Vaziristano regiono kaimelyje Spina Meloje, kai saugumo pareigos buvo informuotos apie kovotojus, kurie į kaimelį atėjo apsimetę savo namus priverstais palikti vietos gyventojais. Per susišaudymą žuvo du kariai ir šeši kovotojai, tarp kurių buvo ir itin ieškomas nusikaltėlis Nanakaras, skelbia Pakistano kariuomenė. Nanakaras, turintis tik vieną vardą, buvo ieškomas už vietos genčių vyresniųjų ir gyventojų žudymus. Pakistano kariai taip pat konfiskavo ginklų, šaudmenų bei įrangos, kovotojų naudotos palaikyti ryšiui su savo vadais Afganistane. JAV ne kartą kaltino Pakistaną, kad šis esą leidžia genčių srityse glaustis Afganistano kovotojams, bet Islamabadas šiuos kaltinimus kategoriškai neigia.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.