Bjuto apygardos šerifas Kory Honea (Koris Honėja) sakė, kad dingusiųjų skaičius nuo 631 išaugo iki 1 011. Jis nurodė, kad informacija atnaujinta gavus daugiau pranešimų apie dingusius žmones ir gelbėtojams patikrinus pagalbos skambučius, kurių buvo sulaukta, kai lapkričio 8-ąją įsiplieskė gaisras. Pareigūnams radus dar aštuonių aukų palaikus, bendras žuvusiųjų skaičius dabar siekia 71. Dar trys žmonės žuvo per pietų Kalifornijoje įsiplieskusį gaisrą. K. Honea pabrėžė, kad dingusiųjų sąrašas nuolat kinta, bet tai nereiškia, kad visi jame esantys asmenys laikomi žuvusiais. „Noriu, kad suprastumėte, jog tai yra dinamiškas sąrašas, – pridūrė šerifas. – Informacija, kurią jums pateikiu, yra neapdorota, ir esama tikimybės, kad sąraše kai kurie vardai kartojasi.“

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.