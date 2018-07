Gaisras įvyko viešbutyje „Cosmo Extended Living Hotel“ Soduso miestelyje, esančiame už 160 km nuo Čikagos, pranešė Berieno apygardos šerifo biuras. Jo teigimu, nerastas jokių įrodymų kažko, kas galėjo sukelti gaisrą, kuris prasidėjo ankstų šeštadienio rytą vietos laiku. Tiksli gaisro priežastis nustatinėjama. Gaisras kilo pirmame dviejų aukštų motelyje. 26 metų Kiarre Curtis ir penki jos vaikai žuvo kambaryje antrame aukšte. Manoma, kad jie mirė apsinuodiję dūmais. Skrodimai numatyti sekmadienį. Moters vyras ir dar vienas vienerių metų vaikas išgyveno. Šerifo biuras skelbia, kad šiuo metu tikrinama motelio priešgaisrinė signalizacija ir tai, ar veikė dūmų jutikliai.

