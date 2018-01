Ši nelaimė įvyko kelios dienos po viename šio miesto daugiabutyje kilusio pražūtingo gaisro, nusinešusio daugiausiai gyvybių per ketvirtį amžiaus. Antradienio gaisras įsiplieskė tame pačiame šiauriniame Bronkso rajone, kur praėjusią savaitę liepsnose žuvo 12 žmonių. „Atvykusios mūsų komandos iškart ėmė gesinti smarkų gaisrą. Ugniagesiai iš pastato išvedė daug žmonių“, – sakė Niujorko ugniagesių vadovas Danielis Nigro. „Visi jie buvo išvežti. Laimei, jiems viskas bus gerai“, – sakė jis ir pridūrė, kad tarp nukentėjusiųjų yra mažiausiai devyni vaikai. Priešgaisrinės apsaugos departamento atstovas spaudai kiek vėliau naujienų agentūrai AFP patikslino, kad keturi nukentėjusieji yra sunkios būklės. Tarp 19 žmonių, patyrusių nesunkius sužalojimus, yra vienas ugniagesys. Liepsnos ne namų paliko 11 šeimų – 29 suaugusius žmones ir 11 vaikų. Praėjus vos keturioms minutėms po pranešimo apie gaisrą apie 200 ugniagesių 5 val. 30 min. (12 val. 30 min. Lietuvos laiku) atskubėjo į nelaimės vietą trijų aukštų raudonų plytų name netoli Bronkso zoologijos sodo. Ugniagesiams prireikė aštuonių valandų liepsnoms suvaldyti. Gaisras įsiplieskė cokoliniame namo aukšte įsikūrusioje baldų gamykloje ir sparčiai išplito. Vienas namo gyventojų televizijai NBC sakė, jog kilus gaisrui jis basomis ir pusnuogis kartu su trimis savo vaikais išbėgo iš pastato į lauką, kur tuo metu spaudė 10 laipsnių šaltukas. „Linkiu visiems nukentėjusiems žmonėms kuo greičiau pasveikti“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė miesto meras Billas de Blasio ir padėkojo ugniagesiams už jų darbą. Praėjusį ketvirtadienį didžiulis gaisras nusiaubė netoli Bronkso zoologijos sodo esantį daugiabutį. Per jį žuvo 12 žmonių, tarp jų keturi vaikai. Gaisrą sukėlė su virykle žaidęs trejų metų vaikas. B. de Blasio šį gaisrą pavadino „didžiausia tragedija šiame mieste per ketvirtį amžiaus“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.