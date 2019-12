Naujojo Orleano Prancūzų kvartale per šaudymą sužaloti 11 žmonių

Pasak pareigūnų, dviejų sužeistųjų būklė yra kritinė.

Šaudyta sekmadienio paryčiais, apie 3 val. vietos (11 val. Lietuvos) laiku turistų mėgstamame, judriame prekybiniame Prancūzų kvartale, kur taip pat veikia daug viešbučių.

Incidentas aukų nepareikalavo.

Policijos inspektorius Shaunas Fergusonas sakė, kad Padėkos dienos savaitgalį buvo sustiprintos policijos pajėgos dėl tradicinių universitetų komandų futbolo varžybų, todėl buvo greitai sureaguota į incidentą.

„Turėjome pareigūnų tame pačiame kvartale, kur, jų manymu, buvo šaudoma“, – nurodė Sh. Fergusonas.

„Deja, ten buvo tiek daug žmonių, kad mums nepavyko nustatyti, kas iš tiesų tada šaudė. Nežinome, kaip tai prasidėjo“, – pridūrė jis.

Naujojo Orleano policijos departamentas tviteryje paskelbė, kad kol kas nesuimtas nė vienas asmuo, o incidento aplinkybės tiriamos.

