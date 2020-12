54 metų Adolfas Hitleris Uunona iš valdančiosios partijos SWAPO praėjusią savaitę vienoje apygardoje šalies šiaurėje gavo 85 proc. balsų.

A. H. Uunona naujienų agentūrai AFP ketvirtadienį šiek tiek irzliai pasakė, jog jam sunku suvokti, kodėl žmones domina jo vardas.

Jis atsisakė papasakoti, kodėl jam buvo duotas vieno baisiausių pasaulio diktatorių vardas.

Adolf Hitler Uunona elected in Namibia's local council elections. "Mr Uunona was given the name by his father, who did not realise who Hitler was ."

☀️Make Namibia Great Again☀️ pic.twitter.com/OE75FtJe8M