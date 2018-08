Iš Ganos kilęs diplomatas mirė Šveicarijos mieste Ženevoje, kur gyveno kelerius metus. „Annanų šeima ir Kofi Annano fondas su didžiuliu liūdesiu praneša, kad buvęs Jungtinių Tautų generalinis sekretorius ir Nobelio taikos premijos laureatas ramiai mirė šeštadienį, rugpjūčio 18 dieną, po trumpos ligos“, – sakoma fondo pranešime. Pranešime K. Annano fondas jį apibūdino kaip „pasaulinį veikėją ir pasišventusį tarptautininką, visą gyvenimą kovojusį už teisingesnį ir taikesnį pasaulį“. „Jis pasiekdavo kenčiančiuosius, jo gili atjauta ir empatija palietė daugybę žmonių. Jis nesavanaudiškai teikė pirmenybę kitiems, ką bedarytų, visuomet spinduliavo nuoširdų gerumą ir šilumą“. Ganoje 1938 metais gimęs K. Annanas karjerą pradėjo savo šalies diplomatijos tarnyboje, o Jungtinėse Tautose pradėjo dirbti 1961 metais. K. Annanas buvo pirmasis juodaodis afrikietis, užėmęs vieną aukščiausių diplomatinių pozicijų pasaulyje. JT generaliniu sekretoriumi jis buvo dvi kadencijas nuo 1997-ųjų iki 2006-ųjų. Vėliau K. Ananas buvo paskirtas specialiuoju JT pasiuntiniu Sirijai. Jis vadovavo pajėgoms, siekiančioms rasti taikų konflikto Sirijoje sprendimą. K. Annano vadovavimas Jungtinėms Tautoms sutapo su karu Irake ir ŽIV/AIDS pandemija. 2001 metais K. Annanas buvo apdovanotas Nobelio taikos premija už pagalbą atgaivinant tarptautinę instituciją.











