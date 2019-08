Jis kalbėjo apie „labai pažangią, visiškai mažą“ kamerą viename prezidentūros biurų. „Mes buvome įrašinėjami“, - teigė jis. Tačiau tai esą nėra būtina. „Viskas, ką mes aptariame, yra visiškai teisėta ir skaidru. Nėra nieko, ką jie gali turėti prieš mus“, - kalbėjo prezidentas. Jis nepasaką, ką įtaria šnipinėjimu.

A. M. Lopezas Obradoras neskiria didelio dėmesio savo saugumui. Vienas pirmųjų jo veiksmų tapus prezidentu buvo prezidento gvardijos išformavimas. Vietoj to jį saugo keli asmens sargybiniai. Be to, jis po šalį keliauja reisiniais lėktuvais.