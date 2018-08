„Kalbant apie naujus terminus, jie bus žinomi, kai bus pasiekti susitarimai su visomis suinteresuotomis šalimis. Tada jie bus paskelbti“, – sakė M. Zacharova per spaudos konferenciją. Rugpjūčio 27 dieną Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani per pokalbį telefonus su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pasiūlė atidėti Maskvos organizuojamą susitikimą. Savo poziciją A. Ghani motyvavo „būtinybe parengti suderintą Afganistano pusės poziciją šiuo klausimu, be kita ko, atsižvelgiant į pastaruoju metu vykstančius kadrinius pasikeitimus Afganistano jėgos struktūrų vadovybėje“. „Buvo pasiektas susitarimas diplomatiniais kanalais drauge suderinti naują susitikimo datą“, – buvo nurodyta URM pranešime.

