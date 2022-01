Lukašenka pareiškė, kad karinės technikos reikia pasiųsti į dar vieną šalį

„Gera priežastis dabar susirinkti ir pasikalbėti dėl Tadžikistano. Tadžikistano prezidentas jau daugelį metų prašo suteikti materialinę paramą, pirmiausia karine technika. Ir mes turime tai padaryti, kad vėliau tai mums neatsieitų brangiau, kaip buvo su Kazachstanu“, – kalbėjo A. Lukašenka.

A. Lukašenka teigė, kad prasidėjus neramumams Kazachstane, KSSO šalys į šią valstybę pasiuntė beveik 200 reisų su technika.

„O Tadžikistanui geriau padėti dabar, kol padėtis dar nėra pavojinga – vėliau ši šalis pati galės susitvarkyti su problemomis. <...> Ekstremistų žvilgsniai yra nukreipti ne tik į Kazachstaną, bet ir į Uzbekistaną bei kitas respublikas“, – A. Lukašenkos žodžius cituoja „Interfax“.

Taip pat, jo teigimu, „Kirgizija ir Kazachstanas turi spręsti bendras problemas. Pamokas esą turėtų išmokti ir Uzbekistanas.

Jei ne, tuomet „jų žvilgsniai bus nukreipti į Uzbekistaną“.

Šiuo metu Kazachstane yra dislokuota 2 030 KSSO karių ir 250 vienetų karinės technikos, pirmadienį nurodė Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas.

Pasak jo, tik atvykus KSSO kontingentui, pavyko apginti Almatą nuo „užpuolikų“. Sužinoję, kad atskrido trys lėktuvai su KSSO pajėgomis, jie neva atsisakė planų pulti Kazachstano prezidento rezidenciją.

„KSSO pajėgos Kazachstane bus tiek, kiek reikės, bet po to jos, žinoma, bus išvestos“, – pirmadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Pasak jo, KSSO šalys parodė, kad neleis „įsiūbuoti padėties savo namuose“ ir realizuoti „gėlių revoliucijų“ scenarijų.

Tokajevas: bandyta įvykdyti perversmą

Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas pavadino kelias dienas trukusius beprecedenčius neramumus šioje Vidurio Azijos valstybėje nepavykusiu perversmu ir pažadėjo neva jo saugumo tarnybos niekada nešaudys į taikius protestuotojus.

„Prie protestų prisijungė ir ginkluoti kovotojai, laukę patogios progos. Pagrindinis tikslas buvo akivaizdus: sugriauti konstitucinę tvarką, sunaikinti valdžios institucijas ir užgrobti valdžią. Tai buvo bandymas įvykdyti valstybės perversmą“, – pareiškė valstybės vadovas.

Kazachstanas atsigauna po praėjusią savaitę vykusių beprecedenčių neramumų, prasidėjusių nuo protestų prieš degalų kainų šuolį šios buvusios Sovietų Sąjungos respublikoje.

Prasiveržęs smurtas pareikalavo dešimčių gyvybių. Be to, per saugumo tarnybų operacijas buvo sulaikyta beveik 8 tūkst. asmenų, pirmadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija.

„Dabar akivaizdu, kad visi šie kariniai veiksmai buvo koordinuojami iš vieno centro, o kruopščiai suplanuota operacija įžengė į lemiamą etapą“, – per neeilinę KSSO sesiją sakė kazachų lyderis.

„Tai įrodo sinchronizuoti išpuoliai prieš regioninės valdžios ir teisėsaugos institucijų pastatus, tardymo izoliatorius, strateginius objektus, bankus, televizijos bokštą ir televizijos kanalus. Buvo užimami oro uostai, užtveriami keliai ir geležinkeliai, blokuojamas greitosios pagalbos ir ugniagesių darbas“, – teigė jis.

Prezidento teigimu, priešiškos jėgos ne kartą mėgino pakirsti stabilumą ir savotiškai išbandyti valstybės tvirtumą.

„Visiems šiems veiksmams buvo ryžtingai užkirstas kelias, tačiau organizatoriai neatsisakė savo planų ir pradėjo ruoštis ginkluotiems manevrams“, – pridūrė K. Ž. Tokajevas.

Jis pareiškė, kad tvarka Kazachstane jau visiškai atkurta.

„Kazachstane atkurta visiška tvarka, užkirstas kelias pavojingoms grėsmėms šalies saugumui. Vykdant antiteroristinę operaciją siekiama nustatyti nusikaltimų vykdytojus“, – kalbėjo jis.

KSSO – Rusijos vadovaujamas karinis aljansas, vienijantis kelias buvusių SSRS valstybių – K. Ž. Tokajevo prašymu per neramumus dislokavo Kazachstane 2,5 tūkst. karių.

Kazachų lyderis pirmadienį per susitikimą su KSSO šalių lyderiais, įskaitant rusų prezidentą V. Putiną, sakė, jog Maskvos vadovaujama misija Kazachstane baigsis „netrukus“.

Putinas: aljanso lyderiai netoleruos „spalvotųjų revoliucijų“

V. Putinas pirmadienį pareiškė, kad Maskvos vadovaujamo aljanso kariai, dislokuoti kovai su neramumais Kazachstane, liks šioje Centrinės Azijos šalyje tik „ribotą“ laikotarpį.

„KSSO taikos palaikymo pajėgų kontingentas buvo išsiųstas į Kazachstaną – ir noriu tai pabrėžti – ribotam laikui“, – sakė V. Putinas per buvusių Sovietų Sąjungos šalių lyderių susitikimą.

V. Putinas sakė, kad Kolektyvinio saugumo sutarties organizacija dislokavo karius, gavusi Kazachstano prezidento prašymą, nes šalis susiduria su „tarptautinio terorizmo agresija“.

Rusijos prezidentas per susitikimą pridūrė, kad KSSO valstybių karių dislokavimas – tai signalas, kad jų lyderiai neleis kilti „revoliucijoms“ buvusiose sovietinėse šalyse.

„KSSO taikomos priemonės aiškiai parodė, kad niekam neleisime destabilizuoti situacijos mūsų namuose ir įgyvendinti vadinamosios spalvotosios revoliucijos scenarijų“, – pridūrė V. Putinas.

Vakarų Kazachstane mėnesio pradžioje kilo protestai dėl itin išaugusių degalų kainų, greitai peraugę į didelius neramumus.

Per juos žuvo dešimtys žmonių, o Vidaus reikalų ministerija anksčiau pirmadienį pranešė, kad kelių saugumo tarnybų padalinių vykdytose operacijose buvo sulaikyta beveik 8 000 asmenų.