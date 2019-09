Viena Lietuvos pilietė, Jungtinėje Karalystėje be pertraukų gyvenanti nuo 2011-ųjų, šalyje nuolat legaliai dirbo, be to, vienu laikotarpiu gavo valstybės paramą.

Visa tai liudija juos duomenys, kuriais disponuoja valstybinė mokesčių inspekcija (HM Revenue and Customs) bei kitos valdžios įstaigos.

Tačiau kai moteris ėmė tvarkytis formalumus, ES piliečiams būtinus „settled“ statusui gauti, paaiškėjo keisti dalykai.

Automatinė sistema jai pranešė, jog lietuvė šio statuso negali gauti, mat negyveno JK nepertraukiamai 5 metus, nors realybė – visiškai kitokia, yra tai patvirtinantys įrodymai.

JK pragyventi metai tiesiog dingo.

Tiesa, pildant paraišką minėtam statusui gauti, sistema siūlo – sutinka su jos sprendimu kandidatas ar ne. Nesutinkantys privalo pateikti sistemai įrodymus, jog jie nepertraukiamai gyvena JK ilgiau nei 5 metus: tam tinka įvairūs dokumentai, pradedant uždirbtas lėšas ir sumokėtus mokesčius JK patvirtinanti P60 forma, banko išrašais ir baigiant kitais dokumentais (jų rūšis nurodo sistema).

Lietuvė būtent taip ir padarė, tačiau dar nėra tikra, ar sistema jos pateiktus papildomus dokumentus priims kaip įrodymus bei suteiks trokštamą statusą.

Kitu atveju jai bus pasiūlytas „pre-settled“ statusas su ribotomis galimybėmis.

Nuo rezultato priklausys ir tai, ar „settled“ statusas bus suteiktas ir lietuvės atžalai.

Ji – toli gražu ne vienas toks žmogus. Pastebima, kad ES piliečiams britų valdžios pažadėtas statusas, kuris leis gyventi ir dirbti šalyje po „Brexit“ – ne taip lengvai pasiekiamas. Vietoj jo siūlomi „pre-settled“.

Anglija.today kiek anksčiau skelbė, kad JK žiniasklaidai pavyko gauti nutekintą Europos Parlamento rezoliuciją, kurioje britų vyriausybė kritikuojama dėl elgesio su šalyje gyvenančiais ES piliečiais, siekiančiais gauti nuolatinio šalies gyventojo statusą.

Priminsime, jog pagal dabar galiojančią tvarką, JK gyvenantys ES piliečiai turi kreiptis dėl nuolatinio šalies gyventojo (angl. (angl. settled) arba išankstinio nuolatinio gyventojo ( angl. pre-settled) statuso suteikimo iki 2021 m. birželio pabaigos, jei įvyks „Brexit“ su sutartimi, arba iki 2020 m. pabaigos, jei įvyks „Brexit“ be sutarties. „Pre-settled“ statusą gavusiems asmenims bus leidžiama gyventi JK 5 metus, o po to jie galės kreiptis dėl „settled“ statuso suteikimo.

Pasirodo, pastaruoju metu labai padaugėjo JK gyvenančių piliečių, kuriems vietoje „settled“ statuso buvo suteiktas „pre-settled“, nors jis savaime dar negarantuoja nuolatinės teisės gyventi šalyje – tokių ES piliečių skaičius padaugėjo nuo 34 proc. šių metų balandį iki 42 proc. šių metų liepą. Pabrėžtina, jog gautas „pre-settled“ statusas gali būti lengvai prarastas, jei šio statuso savininkas už JK ribų gyvens du metus ar ilgiau.

Maža to, JK vyriausybė, sąmoningai ar ne, manipuliuoja statistiniais duomenimis, klaidinančiais visuomenę. Rugsėjo 11 d. kilo skandalas, kai paaiškėjo, jog JK „Brexit“ ministras Steve Barclay socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad „settled“ statusas jau suteiktas kiek daugiau nei 1,4 milijono šalyje gyvenančių ES piliečių, nors iš tikrųjų minėtas skaičius atspindėjo tik pateiktus prašymus suteikti „settled“ statusą, o ne šį statusą gavusius žmones. Tiesa, vėliau S. Barclay ištrynė savo klaidinančią žinutę, tačiau JK valdžios lengvabūdiškas požiūris ir prašymų suteikti nuolatinio gyventojo statusą prilyginimas jau suteiktam statusui paliko nemalonų įspūdį.

Kiek realiau atrodo kiti oficialūs vyriausybiniai duomenys, paskelbti rugsėjo 12 d., pagal kuriuos, „settled“ arba „pre-settled“ statusas buvo suteiktas 1,1 milijono žmonių (62 proc. suteiktas „settled“, o 37 proc. suteiktas „pre-settled“ statusas).

Europarlamentarai išreiškė susirūpinimą, jog didelė dalis prašymų suteikti „settled“ statusą yra apdorojama kaip „pre-settled“ prašymai, nors nuolatinio gyventojo statuso prašantys ES piliečiai JK yra išbuvę ilgus metus ir net dešimtmečius.

Tarp tokių pavyzdžių yra ir Bulgarijos pilietės Magdalena Filipona-Rivers atvejis. Moteris į JK iš Bulgarijos emigravo dar prieš 19 metų. Čia ji baigė Bradfield koledžą ir Niukaslo universitetą, kur susipažino su britu Mathew, o vėliau su juo sukūrė šeimą bei susilaukė dviejų dukrelių, nors santuoką pora oficialiai įteisino tik šių metų pavasarį. Bandydama užpildyti paraišką dėl „settled“ statuso, Magdalena liko šokiruota – jos prašymas buvo atmestas tvirtinant tuo, kad trūksta tam tikrų dokumentų. Dabar moteris turi įrodyti valstybei ir paraiškas renkančiai Vidaus reikalų ministerijai Office, kad ji gali likti ir gyventi JK. Moteris ilgą laiką studijavo, po to – augino vaikus, todėl ji „prarado“ kelis stažo gyvenimo šalyje metus, kai ji nedirbo.

Rugsėjo pradžioje savo nusivylimą stringančiu nuolatinio JK gyventojo statuso suteikimu paskelbė ir 27 metus šalyje gyvenantis televizijos laidų vedėjas bei „Michelin“ žvaigždėmis įvertinto restorano vadybininkas Fred Sirieix. Įžymybė išreiškė nusivylimą, jog nepaisant fakto, kad jis pastaruosius 27 metus gyveno JK, prašymo pateikimo dėl nuolatinio gyventojo statuso suteikimo metu jo buvo paprašyta pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo nuolatinį gyvenimą šalyje pastaruosius penkerius metus, nors jis pateikė savo paso duomenis per mobiliąją programėlę. 110 000 sekėjų „Twitter“ turintis F. Sirieix kreipėsi į JK Vidaus reikalų ministrę Priti Patel, klausdamas, ar tai kažkoks pokštas? Per 12 valandų vyriškis sulaukė skambučio iš JK Vidaus reikalų ministerijos, kuri pranešė, jog įvyko klaida ir elektroniniu paštu atsiuntė jam patvirtinimą dėl nuolatinio gyventojo statuso suteikimo.

Kita vertus, JK gyvenančių 3,2 milijono ES piliečių interesus atstovaujančios labdaros organizacijos „the3million“ teigimu, tie žmonės, kurie kreipėsi dėl nuolatinio šalies gyventojo statuso suteikimo, tačiau nesugebėjo sukelti pasipiktinimo bangos internete, taip ir nesulaukė JK Vidaus reikalų ministerijos skubios pagalbos. Piktinamasi tuo, jog kiekvienam laimingai pasibaigusiam nuolatinio gyventojo statuso suteikimo atvejui tenka šimtai ir tūkstančiai atvejų su nesėkminga pabaiga, kai žmonės negauna nei jiems priklausančio statuso, nei sulaukia pagalbos iš Vidaus reikalų ministerijos.

Europos Parlamentas ragina JK vyriausybę įgyvendinti tokią nuolatinio šalies gyventojo statuso suteikimo programą, kurioje JK vidaus reikalų ministerija, o ne patys ES piliečiai turėtų įrodinėti, jų teisę nuolat likti gyventi šalyje.

Nesibaigiančiose skandaluose dėl nuolatinio JK gyventojo statuso programos įgyvendinimo kertinis vaidmuo teko Vidaus reikalų ministerijai ir jos vadovei Vidų reikalų ministrei Priti Patel, kuri dar neseniai buvo aršiai puolama už viešą pareiškimą, jog po šių metų spalio 31 d. (po oficialios „Brexit“ datos) šalies vyriausybė nutrauks laisvą judėjimą ES piliečiams. Buvo teigiama, jog ES piliečiai, kurie dar nesuspėjo susitvarkyti nuolatinio gyventojo statuso, didelių nepatogumų patirtų tuo atveju, jeigu iš JK išvyktų iki spalio 31 dienos, o planuotų grįžti po lapkričio 1-osios. Dalis jų galėtų būti neįleisti į šalį, net jeigu joje turi namus

Vėliau, premjero Boriso Johnsono iniciatyva laikinai sustabdžius JK Parlamento darbą ir vyriausybei nepavykus prastumti atitinkamo įstatymo dėl laisvo judėjimo sustabdymo, Vidaus reikalų ministrė nebesišvaistė tokiais skambiais pareiškimais.

Tiesa, Europos Parlamentas pastebėjo, jog prieštaringi JK vyriausybės pareiškimai dėl laisvo judėjimo pabaigos po šių metų spalio 31 d. gerokai pakirto šalyje esančių ES piliečių galimybes ginti savo teises bei sustiprino „priešišką aplinką“ jų atžvilgiu. „Priešiškos imigrantams aplinkos“ politiką (angl. „hostile environment policy), prieš kelis metus pristatė tuometinė Vidaus reikalų ministrė, vėliau premjere tapusi Theresa May. Ši politika įpareigoja pilietinę visuomenę kartu su nuomojamo būsto savininkais (angl. landlords), labdaros organizacijomis ir viešojo sektoriaus institucijomis, įskaitant medikus, mokytojus ir policijos pareigūnus, pranešti apie imigrantus, kurie kaip įtariama gali neteisėtai būti šalyje.

Europos Parlamentas pareiškė, jog yra atviras tikėtinam JK vyriausybės prašymui pratęsti „Brexit“ po šių metų spalio 31 d., jei JK ir ES nepavyks susitarti dėl „Brexit“ sutarties ir net tada, jei „Brexit“ pratęsimui prireiktų pirmalaikių JK Parlamento rinkimų ar antrojo referendumo.