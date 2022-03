Naujienų agentūra „Reuters“ cituoja Ukrainos diplomatijos vadovo žodžius, esą, nepavyko susitarti dėl jokio ugnies nutraukimo, ir kad S. Lavrovas nepažadėjo jokių humanitarinių koridorių Mariupolio gyventojų evakuacijai.

„Taip pat kalbėjomės apie paliaubas, bet jokios pažangos šiuo klausimu nepasiekta“, – D. Kuleba sakė žurnalistams.

Pasak Ukrainos diplomatijos vadovo, derybos buvo „sunkios“. D. Kuleba kaltino S. Lavrovą, kad šis toliau rėmėsi Maskvos „tradiciniais naratyvais“.

D. Kuleba pakartojo, kad jo šalis „nepasiduos“.

„Noriu pakartoti, kad Ukraina nepasidavė, nepasiduoda ir nepasiduos“, – pabrėžė jis.

Ukrainos užsienio reikalų ministras pridūrė esantis pasirengęs ir vėl tokiu pat formatu susitikti su S. Lavrovu.

Tuo metu S. Lavrovas pareiškė su kolega iš Ukrainos aptaręs humanitarinius klausimus, įskaitant tai, „ką daro kariai, kad apsaugotų civilius“.

Rusijos diplomatijos vadovas apkaltino Ukrainos „nacionalistus“ naudojant civilius kaip gyvuosius skydus. Ministras taip pat akcentavo, kad humanitarinių koridorių Ukrainoje klausimas aptartas ir pridūrė, kad maršrutus nustatys kiekvienos šalies komandos.

Žurnalistams Rusijos ministras sakė, kad į susitikimo dienotvarkę buvo įtraukti ir maisto tiekimo bei kainų stabilumo klausimai. Reaguodamas į BBC klausimą, ar įmanomos paliaubos, S. Lavrovas atsakė, kad „speciali karinė operacija“ tęsis, ir kad V. Putinas sako, kad jo strategija vykdoma pagal planą.

„Ar planuojame pulti kitas šalis? Kitų šalių pulti neplanuojame. Mes ir Ukrainos nepuolėme. Ukrainoje tiesiog buvo... paaiškinčiau taip: susiklostė situacija, sukėlusi tiesioginę grėsmę Rusijos Federacijos saugumui“, – ciniškai pareiškė S. Lavrovas.

S. Lavrovas sakė neva Rusija pasisako už bet kokius kontaktus, galinčius padėti išspręsti „krizę“.

„Iš principo pasisakome už bet kokius kontaktus dėl problemų, kurios yra dabartinės Ukrainos krizės pagrindas, ir dėl klausimų, susijusių su keliais iš jos išeiti“, – teigė jis.

Anot S. Lavrovo, tokie kontaktai turi teikti „pridėtinę vertę“.

„Tikimės, kad jie nebus pasitelkiami... siekiant pakeisti arba nuvertinti realiai pagrindinę derybų giją, plėtojamą Baltarusijos teritorijoje dviejų [šalių] delegacijų lygiu, – kalbėjo jis. – Šiandienos pokalbis patvirtino, kad ši gija neturi alternatyvų.“

Vasario 24 dieną Rusijos autoritarinis prezidentas Vladimiras Putinas pasiuntė pajėgas į kaimyninę šalį, pareiškęs, kad šios invazijos tikslas yra provakarietiškos Ukrainos „denacifikacija“ ir „demilitarizacija“. Tačiau Kyjivo pajėgoms gana sėkmingai priešinantis didžiulio masto puolimui Maskva šiuos tikslus liovėsi minėti.

S. Lavrovas Antalijoje perspėjo, kad šalys, siunčiančios Ukrainai ginkluotę ir „samdinius“, turės „atsakyti už savo veiksmus.

„Pumpuojantys į Ukrainą ginklus, be abejo, privalo suprasti, kad jiems tenka atsakomybė už savo veiksmus – lygiai kaip siunčiantiems samdinius į Ukrainą“, – sakė rusų diplomatijos vadovas.

Susitikimas Turkijoje

Susitikimui tarpininkavo Turkijos diplomatijos vadovas Mevlutas Cavusoglu. Susitikimo metu darytose nuotraukose matoma, kad Rusijos ir Ukrainos ministrai sėdi priešais vienas kitą.

