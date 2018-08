Ceremonija prezidentūros rūmuose nutraukė dešimtmečius trukusį laikotarpį, kai Pakistanui vadovaudavo „Pakistano musulmonų lyga-Nawazas“ (PML-N), praradusi valdžią per šiuos rinkimus, Pakistano liaudies partija arba kariškiai. Ilgą juodą tradicinį švarką šervanį vilkėjęs I. Khanas nesulaikė ašarų ir šypsojosi, kai suklupo kartodamas priesaikos žodžius, tariamus prezidento Mamnoono Hussaino. Jis prisiekė „laikytis tikrojo tikėjimo ir būti ištikimas Pakistanui“, taip pat „sąžiningai, visomis išgalėmis vykdyti savo pareigas... ir visada veikti Pakistano suverenumo, vientisumo, solidarumo, gerovės ir klestėjimo labui“. I. Khano trečioji žmona Bushra Bibi, kuri anksčiau buvo žinoma kaip Bushra Maneka, per ceremoniją stovėjo kukliai nuleidusi akis. Ji pirmąkart pasirodė viešai po anksčiau šiais metais įvykusių vestuvių. Premjero sutuoktinė buvo lydima stiprios apsaugos ir vilkėjo nuo galvos iki kojų kūną dengiantį baltą nikabą – itin konservatyvų apdarą netgi pagal Pakistano standartus. 65 metų I. Khano kandidatūra į premjero postą ankstesnę dieną buvo patvirtinta Nacionalinio Susirinkimo balsavimu. Numatoma, kad jis suformuos koalicinę vyriausybę. Kai kurie liepą vykusius rinkimus vadino „nešvariausiais“ per Pakistano istoriją. Kampanijos metu nuolat skambėjo kaltinimai, kad didžiulę įtaką šalyje darantys kariškiai stengiasi pakreipti padėtį I. Khano naudai. Tačiau kariuomenė ir pats I. Khanas neigė varžovų partijų pareiškimus apie „akiplėšišką“ rinkimų klastojimą. Buvusiai kriketo žvaigždei, 1992 metais atvedusiai Pakistano rinktinę į pergalę Pasaulio čempionate, pritrūko balsų, kad užsitikrintų absoliučią daugumą parlamente, todėl jam teks susitarti su mažesnėmis partijomis arba nepriklausomais deputatais, kad galėtų suformuoti vyriausybę.

