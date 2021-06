„Jokių iliuzijų aš neturėjau, tik atidėliojau pranešimą, kad rinkimuose dalyvauti negalėsiu dėl paprastos priežasties: tai yra neįmanoma“, – susirašinėjimo platformoje „Telegram“ parašė politikas.

Pasak jo, vienas iš partijos „Jabloko“ vadovų D. Gudkovui pranešė, kad „klausimas dėl jo [kandidatūros] iškėlimo yra labai sudėtingas, nes partija jau turi savo kandidatą toje apygardoje“.

„Man buvo mandagiai pasakyta, kad sprendimą dėl „galimybės kelti mano [kandidatūrą] priims tik suvažiavimas birželio pabaigoje“, tačiau „mes negalime duoti jokių garantijų“, taip pat [negalime] padaryti jokio viešo pareiškimo šiuo klausimu“, – parašė opozicionierius.

Šiuo metu D. Gudkovas yra užsienyje, kur išvyko prasidėjus jo baudžiamajam persekiojimui Rusijoje.

„Manau, kad mano išvažiavimu iš Rusijos partija „Jabloko“ atsikrato didžiulio galvos skausmo. Linkiu demokratiškiems kandidatams, kuriuos tikriausiai iškels „Jabloko“, pergalės rinkimuose“, – parašė D. Gudkovas.

Kiek anksčiau partijos pirmininko pavaduotojas Ivanas Bolšakovas pranešė apie D. Gudkovo planus dalyvauti rinkimuose į Valstybės Dūmą su partija „Jabloko“ vienmandatėje apygardoje Maskvoje.

D. Gudkovas buvo sulaikytas birželio 1 dieną baudžiamojoje byloje „dėl itin didelės turtinės žalos padarymo sukčiaujant ar piktnaudžiaujant pasitikėjimu“.

Tądien policija atliko kratas jo bute, vasarnamyje, esančiame netoli Maskvos, taip pat jo sąjungininkų ir giminaičių namuose.

Kaip įtariamoji buvo sulaikyta ir jo teta Irina Jermilova.

Pasak advokatų, byloje kalbama apie I. Jermilovos vadovaujamos organizacijos skolos nesumokėjimą pagal negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 2015–2017 metais, kurios suma viršija 1 milijoną rublių (11,3 tūkst. eurų). Nukentėjusysis byloje yra Miesto turto departamentas – patalpų savininkas, pažymėjo advokatai.

41-erių D. Gudkovas ir I. Jermilova visus įtarimus neigia. Opozicionierius pareiškė, kad baudžiamoji byla, pagal kurią jis buvo sulaikytas, susijusi su jo tėvų firma, su kuria jis neturi jokių sąsajų.

Praėjus 48 valandoms po sulaikymo D. Gudkovas buvo paleistas iš laikino sulaikymo vietos. Kaip pranešė jo advokatas Michailas Biriukovas, D. Gudkovas „lieka įtariamuoju baudžiamojoje byloje, jis buvo paleistas pagal įpareigojimą atvykti“.

Maskvos teismas atsisakė tenkinti policijos prašymą paskirti kardomąją priemonę uždraudžiant tam tikrus veiksmus I. Jermilovai.

Teismo sprendime sakoma, kad moteris paleista be kardomųjų priemonių.

Be to, pirmadienį Maskvos teismas skyrė D. Gudkovui 10 tūkst. rublių (113 eurų) administracinę baudą už viešų renginių organizavimo taisyklių pažeidimus per Aleksejaus Navalno palaikymo akciją Maskvoje sausio 23 dieną, pranešė D. Gudkovo advokatas Aleksandras Aldajevas.

„Gudkovui skirta administracinė bauda – 10 tūkst. rublių“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė jis.

Teismas pripažino D. Gudkovą kaltu dėl nustatytos viešų renginių organizavimo tvarkos pažeidimų.

Teismas taip pat nustatė, kad D.Gudkovas „atkreipė piliečių ir žiniasklaidos dėmesį, ignoruodamas policijos pareigūnų paaiškinimus, plojo ir mosavo rankomis“.

Naujienų agentūrai „Interfax“ D. Gudkovas pranešė, kad ketina tęsti politinę veiklą, nežiūrint į baudžiamąjį persekiojimą turtinės žalos padarymo byloje.

Sekmadienį opozicionierius pranešė išvykęs iš Rusijos dėl prieš jį pradėto baudžiamojo persekiojimo. Jo advokatas Michailas Biriukovas agentūrai sakė, kad D. Gudkovas iš Rusijos išvyko teisėtai. Opozicionierius vėliau pranešė, kad yra Kijeve, o vėliau ketina vykti į Varną Bulgarijoje, kur šiuo metu yra jo tėvai.