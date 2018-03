Visgi J. Turullui gali būti užkirstas kelias tapti regiono vadovu dėl jo vaidmens Katalonijai bandant atsiskirti nuo Ispanijos. „Siūlysiu parlamentui Jordi Turullo kandidatūrą į regiono vadovo postą“, – sakė Katalonijos parlamento pirmininkas Rogeris Torrentas žurnalistams trečiadienį vėlai vakare. Kiek anksčiau trečiadienį J. Turullas gavo šaukimą penktadienį atvykti į teismą. Buvęs Katalonijos vyriausybės atstovas spaudai figūruoja tyrime dėl Katalonijos bandymo atsiskirti nuo Ispanijos. Jis paliktas laisvėje už užstatą. J. Turullas bus jau trečiasis katalonų separatistų kandidatas į regiono vadovo postą. Keli bandymai perrinkti į šį postą nušalintą Katalonijos lyderį Carlesą Puigdemont'ą buvo nesėkmingi, o dar vienas kandidatas - kalinamas regiono atsiskyrimo nuo Ispanijos aktyvistas Jordi Sanchezas (Žordis Sankesas) – anksčiau trečiadienį atšaukė savo kandidatūrą. Susiję straipsniai: Katalonijos parlamentas pradeda naujo lyderio paiešką Barselonoje tūkstančiai demonstrantų reikalavo Katalonijos nepriklausomybės „Tai didžiulė garbė. jei parlamentas per balsavimą pareikš pasitikėjimą manimi, negailėdamas jėgų dirbsiu dėl 7,5 mln. katalonų pažangos ir apsaugos“, – parašė J. Turullas socialiniame tinkle „Twitter“ po to, kai buvo oficialiai įvardytas kandidatu. Kiek anksčiau trečiadienį Aukščiausiojo Teismo teisėjas išdavė šaukimus J. Turullui ir kitiems katalonų separatistų lyderiams, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas, penktadienį atvykti į teismą išklausyti kaltinimų. Kaip rodo trečiadienį paviešinti teismo dokumentai, teisėjas penktadienį taip pat spręs, ar skirti J. Turullui ir kitiems separatistų lyderiams suėmimą. Jei J. Turullas bus išrinktas Katalonijos vadovu ir tada nuteistas, jis gali netekti teisės eiti pareigas ir bus priverstas atsistatydinti. Mariano Rajoy vadovaujamas Ispanijos ministrų kabinetas pernai spalį atleido Katalonijos vyriausybę, paskyrė pirmalaikius rinkimus ir perėmė regiono kontrolę. Tai buvo padaryta netrukus po to, kai regiono parlamentas vienašališkai paskelbė Katalonijos nepriklausomybę. Madridas pažadėjo priešintis bet kokiems katalonų bandymams atsiskirti nuo Ispanijos ir paragino regiono separatistų partijas kandidatu į regiono vadovus pasiūlyti asmenį, kuriam negresia baudžiamasis persekiojimas. Separatistų partijos laimėjo gruodį vykusius regioninius rinkimus ir išsaugojo absoliučią daugumą parlamente. Tačiau jos negali suformuoti vyriausybės, nes nesiseka išrinkti naujo regiono lyderio. Dėl šios priežasties Katalonija vis dar yra tiesiogiai valdoma iš Madrido. Tiesioginis valdymas buvo įvestas spalio 27 dieną, kai Katalonijos įstatymų leidėjai paskelbė nepriklausomybę. Į Belgiją dėl gresiančio arešto pasitraukęs C. Puigdemont'as, kurį Madridas po nepriklausomybės paskelbimo pašalino iš pareigų, buvo pirmasis kandidatas į regiono vadovus. Tačiau Ispanijos Konstitucinis Teismas nusprendė, kad C. Puigdemont'as turi būti parlamente Barselonoje, kad įstatymų leidėjai galėtų jį paskirti regiono vadovu. Jei jis sugrįžtų į Ispaniją, būtų areštuotas, todėl C. Puigdemont'as pasiūlė J. Sanchezo – už Katalonijos nepriklausomybę pasisakančios įtakingos pilietinės organizacijos „Katalonijos nacionalinė asamblėja“ (ANC) buvusio vadovo – kandidatūrą. Kol vyksta tyrimas dėl Katalonijos bandymo atsiskirti, J. Sanchezas laikomas suimtas. Aukščiausiojo Teismo teisėjai atsisakė leisti jam sudalyvauti Katalonijos parlamento posėdyje, kad galėtų būti paskirtas regiono vadovu. Kad J. Turullas būtų išrinktas, jam bus reikalinga mažos ultrakairiojo sparno separatistų partijos „Liaudies vienybės kandidatūra“ (Candidatura d'Unitat Popular, CUP) parama. Ši partija 135 vietų katalonijos parlamente turi keturis deputatus. Kol kas ji dar nenusprendė, kaip balsuos. CUP vadovybė 15 val., dvi valandos iki debatų ir balsavimo parlamente, rengia pasitarimą, kuriame spręs, ar palaikyti J. Turullo kandidatūrą. Griežtai prieš Katalonijos nepriklausomybę pasisakantis Ispanijos karalius Felipe VI taip pat turės pasirašyti dekretą J. Turullo paskyrimo, kad jis galėtų pradėti eiti savo pareigas.











