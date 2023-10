Kas iš tiesų įvyko Gazos ligoninėje: išsiaiškinti tiesą sunkiau nei bet kada

Tarp prieštaringų pareiškimų išsiaiškinti tiesą – sunkiau nei bet kada. „BBC Verify“ bandė išsiaiškinti, kas tiksliai žinoma ir kas ne – žurnalistai nagrinėjo paviešintą filmuotą medžiagą, nuotraukas bei kitus įrodymus, įskaitant liudininkų pasakojimus. BBC žurnalistas apsilankė ir įvykio vietoje.

Kaip pabrėžia BBC, svarbu pažymėti, kad karas yra ir informacinis. Ir tai ne pirmas kartas, kai Izraelio ir Gazos ruožo valdžia pateikia visiškai skirtingus pasakojimus.

Sprogimas ligoninėje nugriaudėjo antradienį maždaug 19.00 val. vietos laiku. Socialiniais tinklais išplatintas 20 sekundžių trukmės vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, užfiksuota sprogimo akimirka, buvo pirmasis reikšmingas vaizdinis įvykusio incidento įrodymas.

Kadruose įrašytas atskriejančio sviedinio švilpimas ir po akimirkos įvykstantis sprogimas, sukeliantis didžiulį gaisrą.

ANALYSIS: New video shows rocket launches during the time the Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza was destroyed. The video shows 1 rocket either being intercepted or failing followed by two explosions on the ground.