Išpuolis garsiausiame Jeruzalės kvartale buvo įvykdytas tokiu metu, kai nuogąstaujama, jog vėl gali suintensyvėti Izraelio ir palestiniečių konflikto smurtas. Vėlai trečiadienį ir anksti ketvirtadienį okupuotame Vakarų Krante per atskirus incidentus buvo nukauti du išpuoliais kaltinami palestiniečiai. Ketvirtadienį ryte Jeruzalėje sužeistų dviejų policininkų gyvybei pavojus negresia, sakė policijos atstovas. Jis nepateikė jokių detalių apie užpuoliko tapatybę. Jeruzalės senamiestis yra padalytas palestiniečiams ir izraeliečiams, bet jį kontroliuoja Izraelio pajėgos. Čia yra vienos svarbiausių šventų krikščionybės, islamo ir judaizmo vietų. Palestiniečiai Jeruzalės senamiestyje yra surengę nemažai išpuolių; dažnai jie vykdomi panaudojant peilius. Tokių „vienišų vilkų“ atakų pastaraisiais metais sumažėjo, bet vis tiek pasitaiko.

