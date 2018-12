Švedijos iniciatyva yra pirmas abiejų Jemeno konflikto šalių susitikimas nuo 2016 metų. „Jei iš šių konsultacijų išvyksime padarę pažangą... dėl pasitikėjimo skatinimo ir gairių nustatymo, galime surengti naują derybų ratą“ artimiausiais mėnesiais, žurnalistams sakė husių delegacijai vadovaujantis Mohammedas Abdelsalamas. Jis kalbėjo Rimbo kaime netoli Stokholmo vykstančių derybų kuluaruose. Tarp Švedijoje aptarinėjamų klausimų yra potencialūs humanitariniai koridoriai, apsikeitimas kaliniais, dabar neveikiančio Sanos tarptautinio oro uosto atidarymas ir sukilėlių kontroliuojamas Chudaidos uostamiestis, kurį puola vyriausybinės pajėgos. M. Abdelsalamas pakartojo sukilėlių raginimą vėl atidaryti beveik trejus metus kone visiškai neveikiantį Sanos oro uostą, tačiau vyriausybės atstovas šeštadienį AFP sakė, kad jo komanda siūlo pagrindinį oro uostą perkelti į šalies pietuose esantį Adeną, kur dabar yra įsikūrusi iš sostinės išvaryta vyriausybė. Vyriausybės ir sukilėlių atstovai, taip pat – JT pasiuntinys Jemenui Martinas Griffithsas sakė, kad šiose derybose nesiekiama politinio sprendinio konfliktui. Per Jemeno konfliktą nuo 2015 metų, kai įsikišo vyriausybę remianti Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, žuvo beveik 10 tūkst. žmonių, nurodo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), tačiau kai kurios teisių gynimo grupės sako, kad šis skaičius gali būti penkis kartus didesnis. JT padėtį Jemene vadina didžiausia humanitarine krize pasaulyje ir nurodo, kad iki 20 mln. jemeniečių labai trūksta maisto.

