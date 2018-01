Kaip pranešama, mažiausiai keturi žmonės žuvo pietrytinėse Šiaurės ir Pietų Karolinos valstijose. Jose apledėjus keliams įvyko daug eismo avarijų.

Didelę JAV dalį apėmusi šalčio banga jau anksčiau nusinešė apie 12 gyvybių.

Šiaurės rytuose siaučiant pūgai ir daugėjant sniego buvo atšaukta tūkstančiai skrydžių, daug kur uždarytos mokyklos.

Niujorko valstijos šiaurinėje dalyje paspaudus speigui užšalo didžiulis Niagaros krioklys, esantis ties JAV ir Kanados siena.

Sutemus snygis sumažėjo, bet prognozuojama, kad naktį temperatūra nukris iki minus 13 °C ir kad visą savaitgalį laikysis žemiau nulio.

„Bombogenezė“

Meteorologai šį reiškinį praminė „ciklonu bomba“. Šis pavadinimas susijęs su specialistų vartojamu „bombogenezės“ terminu, apibrėžiančiu staigų slėgio sumažėjimą orų sistemoje, sukeliantį uraganinius vėjus.

Rytų pakrantėje smarkiai atšalus, daugeliui ten gyvenančių amerikiečių gresia likti be elektros. Kaip praneša televizija CNN, Virdžinijoje ir Šiaurės Karolinoje be šviesos priversti apseiti apie 30 tūkst. vartotojų.

Niujorke elektros tiekimas nutrūko apie 3 000 vartotojų, Bostone – apie 10 000, bet daliai jų šviesa vakarop buvo vėl įjungta.

Big pile up on I-90 eastbound between exits 49 and 50 in metro Buffalo. 15-20 cars & 10 tractor trailers involved in the accident.

2 possible minor injuries.#Blizzard Warning northern Erie County including Buffalo until 1 AM.

Video via Kadire Flowers#FrozenAmerica pic.twitter.com/l0tINdTkP8

— Mike Seidel (@mikeseidel) January 2, 2018