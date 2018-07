Dokumentą parengė Senato Tarptautinių santykių komiteto atstovai respublikonas Cory Gardneris bei demokratas Timas Kaine'as, Senato Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininkas respublikonas Johnas McCainas ir aukšto rango demokratų senatorius Jackas Reedas. „Deja, netinkamas prezidento Trumpo elgesys su mūsų artimiausiais sąjungininkais sukėlė abejonių dėl Amerikos ištikimybės transatlantiniam aljansui ir gynybos sferos vertybėms. Šis įstatymas yra skubiai būtinas, kad nė vienas prezidentas negalėtų išvesti JAV iš NATO be Senato sutikimo“, – J. McCaino pareiškimą citavo „The Washington Post“. Įstatymo projekte teigiama, kad JAV išstojimui iš NATO turėtų pritarti mažiausiai du trečdaliai senatorių. Leidinio teigimu, šiomis amerikiečių senatorių pastangomis siekiama „sulaikyti prezidentą nuo JAV politinio kurso posūkio Rusijos link“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.