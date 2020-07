Kaip rodo 20 val. 30 min. vietos (antradienį 3 val. 30 min. Lietuvos) laiku Baltimorėje įsikūrusio universiteto paskelbti duomenys, bendras užsikrėtusiųjų naujuoju koronavirusu skaičius labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktoje šalyje yra didesnis kaip 3,36 milijono.

Be to, per parą buvo patvirtinta dar 411 pacientų mirčių, tad bendras aukų skaičius Jungtinėse Valstijose padidėjo iki 135 582.

Pastaruoju metu užsikrėtimų dažnis suintensyvėjo vadinamojoje Saulėtojoje juostoje – šalies pietuose nuo Floridos iki Kalifornijos.

Dėl šios priežasties kai kurios valstijos sustabdė viruso plitimui pažaboti skirtų priemonių švelninimą arba netgi sugriežtino taisykles.

Pirmadienį Kalifornijos gubernatorius demokratas Gavinas Newsomas nurodė dėl pablogėjusios epidemiologinės padėties uždaryti maitinimo įstaigas uždarose patalpose, kino teatrus, kirpyklas ir maldos namus.