Atskirai Iždo departamentas paskelbė planus panaikinti sankcijas aliuminio gamybos milžinei „Rusal“. Tai daroma departamentui patvirtinus planą, kuriuo buvo nutraukta Rusijos oligarcho Olego Deripaskos kontrolė šioje bendrovėje. Tarp sankcijų yra priemonės prieš devynis vasarą apkaltintus Rusijos žvalgybos pareigūnus, įtariamus įsilaužimu į Hillary Clinton prezidento rinkimų kampanijos bei Demokratų partijos kompiuterius ir dešimčių tūkstančių privačių pranešimų paviešinimu. Bylą jiems iškėlė specialusis prokuroras Robertas Muelleris, tiriantis Rusijos kišimąsi į 2016 metų JAV rinkimus. Iždo departamentas sakė, kad sankcijas paskatino Rusijos „tolesnis nesiskaitymas su tarptautinėmis normomis“. „Jungtinės Valstijos toliau dirbs su tarptautiniais sąjungininkais ir partneriais, kad būtų imamasi kolektyvinių veiksmų, turinčių atgrasyti ir apginti nuo ilgalaikės piktybinės veiklos, vykdomos Rusijos, jos įgaliotinių ir žvalgybos agentūrų“, – sakė iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas. Sankcijos taip pat buvo skirtos karinės žvalgybos agentūros GRU agentams Anatolijui Čepygai ir Aleksandrui Miškinui, kuriuos britų pareigūnai kaltina pasikėsinimu nunuodyti buvusį rusų dvigubą agentą Sergejų Skripalį per kovą Didžiojoje Britanijoje įvykusį incidentą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė bet kokias užuominas, kad jo vyriausybė dalyvavo toje atakoje, ir sakė, kad Rusija neturėjo priežasties atakuoti S. Skripalio. Sankcijos taip pat įvestos Jelenai Chusiainovai, kuri padėjo tvarkyti finansus Sankt Peterburge veikiančioje „Interneto tyrimų agentūroje“ (ITA) – vadinamajame trolių fabrike, bandančiame paveikti JAV politiką įrašais socialinėje žiniasklaidoje. JAV Teisingumo departamentas spalio mėnesį apkaltino J. Chusiainovą vadovavus šiam „trolių fabrikui“, siekusiam kurstyti nesutarimus amerikiečių visuomenėje ir kištis į 2018 metų kadencijos vidurio rinkimus. Sankcijos reikš, kad gali būti įšaldytas bet koks JAV esantis šių asmenų turtas, o JAV kompanijoms ir bankams bus iš esmės draudžiama turėti su jais reikalų. Iždo departamentas nurodė pranešęs Kongresui apie sankcijų „Rusal“ panaikinimą, kuris įsigalios po 30 dienų, jei Kongresas nesiims veiksmų tai blokuoti. O. Deripaska liks „juodajame sąraše“ pagal balandžio pradžioje paskelbtas priemones prieš Kremliui artimus magnatus, sakė pareigūnai. Pasak departamento, O Deripaska kaltinamas neteisėtu pokalbių pasiklausymu, turto prievartavimu, pinigų plovimu ir net grasinimais mirtimi verslo konkurentams. Iždo departamento pareigūnai sakė, kad sankcijos holdingo kompanijai „EN+ Group“, kuriai priklauso beveik 50 proc. „Rusal“, ir Rusijos energetikos kompanijai „JSC EuroSibEnergo“ taip pat bus panaikintos. „Iždo departamentas nubaudė šias įmones dėl to, kad jos priklausė Rusijos oligarchui Olegui Deripaskai, kuriam taikomos sankcijos, ir buvo jo kontroliuojamos, o ne dėl pačių kompanijų elgesio, – sakė S. Mnuchinas. – Šios bendrovės įsipareigojo reikšmingai sumažinti Deripaskos nuosavybę ir nutraukti jo kontrolę.“ Pranešimas pasirodė po lobistinės kampanijos, už kurią užmokėjo „EN+" valdybos pirmininkas Gregory Barkeris, konservatyvus Didžiosios Britanijos Lordų Rūmų narys. Ja buvo siekiama įtikinti D. Trumpo administraciją panaikinti sankcijas minėtoms kompanijoms. Buvęs britų energetikos ministras G. Barkeris gegužės mėnesį nusamdė JAV firmą „Mercury LLC“ padėti jam derėtis dėl O. Deripaskos pasitraukimo iš „EN+" valdybos ir „jo nuosavybės interesų kompanijoje sumažinimo“.

