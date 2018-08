Pasak jo, sudarius naują sutartį, dabartinės Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutarties – NAFTA pavadinimas bus pakeistas. „Mes atsisakysime NAFTA pavadinimo sudarę prekybos sutartį su Meksika“, – pareiškė prezidentas. Susitarimo su Kanada kol kas nėra, tačiau manoma, kad derybos su ja bus atnaujintos artimiausiu metu, pranešė agentūra „Bloomberg“, cituodama gerai informuotus šaltinius. Trys NAFTA šalys dėl pakto atnaujinimo derasi jau metus. JAV prezidentas NAFTA ne kartą yra pavadinęs Jungtinių Valstijų „nelaime“.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.