Apie naujas sankcijas paskelbta kitą dieną po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Šiaurės Korėją terorą remiančia šalimi ir perspėjo dėl naujų griežtų priemonių prieš jos branduolinę programą.

„Į šias kategorijas patenka bendrovės, vykdžiusios prekybą su Šiaurės Korėja, kurios bendra apyvarta – šimtai milijonų dolerių“, – sakė JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas.

„Taip pat taikysime sankcijas laivybos ir transporto kompanijoms bei jų laivams, padedantiems prekiauti Šiaurės Korėjai, ir jų apgaulingiems manevrams“, – pabrėžė jis. Susiję straipsniai: Palydovo darytos nuotraukos rodo agresyvius Kim Jong Uno planus Dėl Šiaurės Korėjos jau girdimi raginimai priimti sunkų sprendimą

Pirmadienį D. Trumpas pareiškė, kad per ateinančias dvi savaites bus paskelbta virtinė priemonių, papildysiančių „maksimalaus spaudimo kampaniją“ prieš Kim Jong Uno režimą.

Kaip ir buvo tikimasi, Iždo departamento naujosios priemonės grindžiamos ankstesnėmis JAV direktyvomis, nukreiptomis prieš Šiaurės Korėjos prekybą, bet išplečia sankcijų mastą ir įtraukia daugiau įmonių bei asmenų.

Svarbiausia, kad jos bus taikomos ir kelioms Kinijos įmonėms, kaltinamoms užsiimant verslu su Šiaurės Korėja, nors Pekinas yra pažadėjęs, kad laikysis Jungtinių Tautų remiamų tarptautinių spaudimo priemonių.

Pasak S. Mnuchino, šios sankcijos ne vien padidins Pchenjano izoliaciją, bet taip pat atskleis „jo išsisukinėjimo taktiką“.

Naujosios priemonės papildė JAV sankcijų sąrašą vienu asmeniu, 13 prekybos įmonių ir 20 laivų.

Bet koks šių bendrovių nekilnojamasis turtas arba kitokie aktyvai, esantys į JAV jurisdikciją patenkančiose teritorijose, bus įšaldyti, o amerikiečiams draudžiama su jomis prekiauti.

Kaip pranešiama, trys kinų bendrovės – „Dandong Kehua Economy and Trade“, „Dandong Xianghe Trading Company“ ir „Dandong Hongda Trade“ – yra pardavusios Šiaurės Korėjai kompiuterių, mineralinių žaliavų ir rūdų.

Kinų verslininkas Sun Sidongas ir jo bendrovė „Dandong Dongyuan Industrial“ kaltinami eksportavę į tą šalį transporto priemonių, staklių, radijo navigacijos priemonių ir „prekių, susijusių su branduoliniais reaktoriais“.

Be suvaržymų įmonėms ir Šiaurės Korėjos laivams, Iždo departamentas į sankcijų sąrašą įtraukė organizaciją „Korea South-South Cooperation Corporation“.

Manoma, kad ji komandiruodavo darbininkus iš Šiaurės Korėjos dirbti Kinijoje, Rusijoje, Kambodžoje ir Lenkijoje. Tokie užsienyje dirbantys darbininkai yra svarbus Pchenjano režimo pajamų šaltinis.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.