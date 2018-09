Japoniją talžo stipriausias per ketvirtį amžiaus taifūnas

Taifūnas, kurio vėjų greitis yra iki 216 km per valandą, maždaug vidurdienį pasiekė Vakarų Japonijos krantus netoli rajonų, dar neatsigavusių po žmonių aukų pareikalavusių rekordinių šios vasaros liūčių. Osakos įlankoje stichija į vieną tiltą bloškė inkarą išmetusį tanklaivį ir iš dalies užliejo Kansajo tarptautinį oro uostą, pastatytą dirbtinėje saloje šioje įlankoje. Vis dėlto praėjus kelioms valandoms po to, kai taifūnas pasiekė krantą, pranešimų apie kitą didelę žalą ar sužeistus žmones nebuvo. Visuomeninio transliuotojo NHK reportažuose buvo matyti, kad tanklaivio viršus trenkėsi į tiltą, jungiantį oro uostą su Idzumisano miestu, bet apie sužeidimus nepranešta. Vietos žiniasklaida pranešė, kad aukštos bangos užliejo lėktuvų kilimo ir tūpimo takus ir dalį oro uosto rūsių. Visi skrydžiai Kansajo tarptautiniame oro uoste atšaukti. „Jebi“ sparčiai slenka į šiaurės rytus ir virš Japonijos turėtų silpnėti. Per audrą dešimtys tūkstančių gyventojų liko be elektros, teko atšaukti daug skrydžių, sustabdyti traukinius ir keltus. Premjeras Shinzo Abe paragino žmones „iš anksto evakuotis“ ir nurodė savo vyriausybei imtis visų būtinų priemonių gyventojams apsaugoti. Japonijos meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimą dėl dideliame Japonijos ruože, įskaitant Osakos ir Kioto miestus, galimų žemės nuošliaužų, potvynių, stipraus vėjo, didelio bangavimo, žaibų ir viesulų. „Jebi“, kuriam artinantis prie Japonijos vėjų greitis jo centre siekė 162 km per val., priskiriamas „labai stiprių“ taifūnų kategorijai, naujienų agentūrai AFP sakė meteorologijos agentūros vyriausiasis sinoptikas Ryuta Kurora. Jis nurodė, kad tai smarkiausias taifūnas nuo 1993 metų. Audrai artinantis Sh. Abe surengė pasitarimą dėl atsako į nelaimę ir atšaukė kelionę į Vakarų Japoniją. „Raginu Japonijos žmones imtis veiksmų savo gyvybei apsaugoti, įskaitant pasirengimą ir evakavimąsi iš anksto“, – sakė jis. Premjeras nurodė vyriausybei „imtis visų įmanomų priemonių“. Evakuotis buvo patarta 1,19 mln. žmonių vakarinėje ir centrinėje Japonijoje. Dar 16 tūkst. žmonių duoti griežtesni nurodymai evakuotis, nors jų vykdyti nėra privaloma, nurodė Gaisrų ir nelaimių valdymo agentūra. Vietos žiniasklaida perspėjo, jog „Jebi“ vėjai tokie stiprūs, kad galėtų griauti tradicinius medinius namus ir elektros stulpus, ir paragino žmones audros rajonuose vengti nebūtinų kelionių. Lekiančios nuolaužos Televizijos reportažuose buvo matyti aukštos bangos ir vėjo nešamos nuolaužos tuose rajonuose, kur taifūnas pasiekė krantą. Pradinės ir pagrindinės mokyklos audros rajonuose saugumo sumetimais buvo uždarytos. Regiono kompanijos taip pat greitai sureagavo; antradienį nedirba pramogų parkas „Universal Studios Japan“ Osakoje ir kelių didelių gamintojų gamyklos. Buvo atšaukta daugiau kaip 700 skrydžių, įskaitant kelis tarptautinius skrydžius Nagojoje ir Osakoje. Neplaukioja keltai, nevažinėja vietinio susisiekimo ir kai kurie greitieji traukiniai. Centrinėje ir vakarinėje Japonijoje be elektros liko daugiau kaip 175 tūkst. pastatų, pranešė vietos kompanijų duomenis surinkusi tarptautinė naujienų agentūra „Bloomberg News“. „Jebi“ trajektorija panaši į taifūno „Cimaron“, kuris rugpjūčio 23 dieną pasiekęs sausumą sutrikdė susisiekimą, bet padarė nedaug žalos. Japonija šiuo metų laiku išgyvena taifūnų sezoną; vasarą ir rudenį šalį nuolat pasiekia didelės audrų sistemos. Šią vasarą Japonija taip pat kentė rekordinę, žmonių gyvybių pareikalavusią karščio bangą, užėjusią po rekordinių liūčių kai kuriose vakarinėse ir centrinėse šalies dalyse, pareikalavusių daugiau kaip 200 gyvybių. Ilgai trukusios liūtys liepos mėnesį sukėlė didelių potvynių ir daug žemės nuošliaužų. Buvo suniokoti ištisi kaimai, tūkstančiai žmonių turėjo palikti savo namus. Potvyniai ir nuošliaužos daug aukų pareikalavo iš dalies todėl, kad žmonės nepaisė perspėjimų evakuotis, kurie nėra privalomi vykdyti. Po tos stichinės nelaimės pareigūnai ragino žmones rimčiau vertinti perspėjimus ir pasirengti išvykti iš namų iškart, kai tokie perspėjimai paskelbiami.

