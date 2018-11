Tokia žinia nuskambėjo prezidentui spaudžiant Tokiją įsigyti daugiau amerikietiškos karinės įrangos bei kitos produkcijos ir tokiu būdu sušvelninti milžinišką JAV ir Japonijos prekybos deficitą. Japonija jau yra nusprendusi įsigyti 42 lėktuvus F-35, o dabar svarsto nusipirkti dar net 100 šių naikintuvų. Šio sandorio bendra kaina siektų trilijoną jenų (7,7 mlrd. eurų), rašo verslo laikraštis „Nikkei“. Pasak leidinio, vyriausybė veikiausiai patvirtins tokį sandorį gruodžio viduryje, kai bus paviešintos Japonijos gynybos programos gairės. Vis dėlto vienas japonų Gynybos ministerijos atstovas atsisakė komentuoti šį pranešimą, tik pažymėjo: „Viskas, kas siejama su papildomu pirkimu yra svarstoma.“ Tokijas taip pat svarsto atnaujinti savo sraigtasparnių nešėjus, kad jie galėtų gabenti ir paleisti naikintuvus, remdamasi vienu šaltiniu vyriausybėje informavo naujienų agentūra „Kyodo“. Be to, ministrų kabinetas norėtų paversti sraigtasparnius nešantį eskadrinį minininką „Izumo“ visaverčiu lėktuvnešiu. Vyriausybės nuomone, tai yra gyvybiškai svarbu, atsakant į Pekino ryžtingus veiksmus Pietų Kinijos jūroje, paskelbė naujienų agentūra. Kinijos ginkluotosios pajėgos pradedamos aprūpinti pirmaisiais šalyje sukurtais radarais sunkiai susekamais naikintuvais. Tai laikoma nauju svarbiu pasiekimu savo kariuomenę modernizuojančiai šaliai. Beveik 20 tūkst. tonų vandentalpos „Izumo“ klasės minininkai – Japonijos didžiausi pokario laikotarpio kariniai laivai – yra 248 m ilgio ir pajėgūs nešti iki 14 sraigtasparnių. Planas dėl šių laivų atnaujinimo taip pat tikriausiai bus patvirtintas kitą mėnesį, kai bus paskelbtos minėtos gairės, pridūrė „Kyodo“.

