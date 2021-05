Izraelis žada galingą atsaką: „Hamas“ peržengė neleistiną ribą

„Dalyvaujame kovoje daugeliu frontų. Jeruzalėje, Gazoje, kitose Izraelio vietose. Teroristinės organizacijos Gazoje Jeruzalės dienos vakarą peržengė raudoną ribą, paleisdamos raketų į Jeruzalę“, – pabrėžė B. Netanyahu.

„Atsakysime galingai. Nepakęsime atakų prieš mūsų teritoriją, mūsų piliečius ir karius, – pridūrė jis. – Mus užpuolusieji sumokės didelę kainą.“

Gazos Ruožą valdantis islamistų judėjimas „Hamas“ pareiškė surengęs raketų ataką, atsakydamas į Izraelio „nusikaltimus ir agresiją“, o žydų valstybės pajėgos sudavė atsakomųjų aviacijos smūgių palestiniečių anklavui, kur pranešama apie devynių žmonių žūtį.

Pastarąsias kelias dienas Jeruzalės senamiestyje ir kitose vietose vyksta dideli neramumai, Izraelio teismui paskelbus sprendimą, kad kelios palestiniečių šeimos turi būti iškeldintos iš aneksuotos Rytų Jeruzalės rajono Šeich Džaros.

„Hamas“ anksčiau pirmadienį perspėjo Izraelį išvesti visas savo saugumo pajėgas iš mečetės komplekso ir Šeich Džaros.

Prieš paskelbiant oro pavojų Izraelyje, Gazos Ruože girdėjosi paleidžiamų raketų gausmas.

Jeruzalėje sirenos pradėjo kaukti tuojau po 18 val. vietos (ir Lietuvos) laiku „Hamas“ nustatyto galutinio termino pajėgoms išvesti. Žmonės, įskaitant Kneseto narius, buvo evakuojami į slėptuves, gatvėse per garsiakalbius aidėjo perspėjimai hebrajų ir anglų kalbomis

Izraelio kariuomenė pranešė, kad iš Gazos Ruožo buvo paleistos septynios raketos, iš kurių dvi buvo numuštas oro erdvės gynybos sistemos „Iron Dome“ (Geležinis kupolas), o dar trys nukrito atvirose vietose.

Viena raketa nukrito Beit Šemeše į pietus nuo Jeruzalės, bet apie ten nukentėjusius žmones pranešimų nebuvo.

Be to, per raketų ataką buvo apgadintas vienas namas Beit Nekofoje, maždaug už 10 km į vakarus nuo Jeruzalės centro, informavo naujienų agentūros AFP televizija.

Izraeliečių kariškiai nurodė, kad Izraelio pietinėje dalyje netoli sienos vienas vyras buvo lengvai sužeistas, kai į jo vairuojamą transporto priemonę pataikė iš Gazos Ruožo paleista prieštankinė raketa.

Prie Damasko vartų Jeruzalėje susirinkę palestiniečiai protestuotojai žinią apie raketų paleidimą pasveikino džiaugsmo šūkiais.

Atsakomybę už ataką prisiėmė „Hamas“ sukarintas sparnas – Ezzedine'o al Qassamo brigados.

Šios grupės atstovas Abu Obeida sakė, kad ataka buvo atsakas į Izraelio „nusikaltimus ir agresiją“ Jeruzalėje, įskaitant „represijas prieš Šeich Džaros gyventojus ir Al Aksos mečetę“.

„Tai yra žinia, kurią priešas turi gerai suprasti: jeigu jūs atsakysite – mes [irgi] atsakysime; jeigu jūs eskaluosite – mes [irgi] eskaluosime“, – pabrėžė jis.

Kaip praneša „Hamas“ kontroliuojami palestiniečių žiniasklaidos kanalai, tuojau po raketų atakos iš Izraelio drono paleista raketa užmušė vieną palestinietį anklavo šiaurinėje dalyje.

Izraelio kariuomenė pranešė pradėjusi atsakomuosius aviacijos smūgius Gazos Ruože. Palestiniečiai pranešė, kad anklave per antskrydžius žuvo devyni žmonės, o „Hamas“ patvirtino, kad buvo nukautas vienas jo kovotojų vadų.

„Pradėjome – kartoju, pradėjome – atakuoti karinius taikinius Gazoje“, – žurnalistams sakė Izraelio kariuomenės atstovas Jonathanas Conricusas.

J. Conricusas patvirtino, kad Izraelio pajėgos smogė vienam „Hamas“ kariniam veikėjui“, o islamistų šaltiniai Gazos Ruože patvirtino naujienų agentūrai AFP, kad buvo nukautas vienas jų vadų.

Anksčiau pirmadienį per policijos ir palestiniečių susirėmimus prie Al Aksos mečetės buvo sužeista daugiau kaip 300 protestuotojų, iš kurių 228 prireikė medikų pagalbos, pranešė Palestinos Raudonasis Pusmėnulis. Izraelio policija nurodė, kad per susirėmimus nukentėjo 21 pareigūnas, iš kurių trys buvo hospitalizuoti.

JAV pasmerkė „Hamas“ raketų atakas prieš Izraelį

Jungtinės Valstijos pirmadienį pasmerkė Gazos Ruožą kontroliuojančio islamistų judėjimo „Hamas“ raketų atakas prieš Izraelį kaip „nepriimtiną eskalavimą“ ir dar kartą paragino mažinti Jeruzalėje smarkiai išaugusią įtampą.

„Jungtinės Valstijos kuo griežčiausiai smerkia virtinę raketų atakų, surengtų prieš Izraelį pastarosiomis valandomis. Tai – nepriimtinas eskalavimas“, – žurnalistams sakė Valstybės departamento atstovas Nedas Price'as