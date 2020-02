Pranešimuose sakoma, kad B. Gantzas nėra įtariamasis. Bet apie tyrimą paskelbta likus mažiau nei dviem savaitėms iki nacionalinių rinkimų, per B. Gantzo centristų aljanso „Mėlyna ir balta“ rinkimų kampaniją, kurios metu jis stengėsi atkreipti dėmesį į kaltinimus korupcija premjerui Benjaminui Netanyahu.

„Visa tai skamba kaip politinis spaudimas siekiant įrašyti šį dalyką į visuomenės darbotvarkę, – Izraelio kariuomenės radijui sakė B. Gantzas. – Visiškai nesijaudinu. Tai buvo patikrinta praeityje, nerasta jokių kriminalinių įtarimų.“

Izraelyje kovo 2 dieną vyks jau treti per mažiau nei metus rinkimai. Jie rengiami po to, kai dveji rinkimai 2019-aisiais baigėsi be aiškių nugalėtojų, ir nei B. Netanyahu, nei B. Gantzas negalėjo suformuoti 61 vietą parlamente turinčios daugumos vyriausybės. Pastaruoju metu atliktos apklausos rodo, kad panašių rezultatų galima tikėtis ir šį kartą, tad aklavietė kitą mėnesį gali būti pratęsta.

Neaišku, ar minėti pranešimai kaip nors pakeis situaciją. Prieš kampaniją buvo ir kitų skandalingų pranešimų, įskaitant JAV prezidento Donaldo Trumpo Artimųjų Rytų taikos plano pristatymą ir B. Netanyahu teismo dėl korupcijos datos paskyrimą, bet jie visuomenės nuomonės smarkiai nepaveikė.

Vis dėlto tai neparanku buvusiam kariuomenės vadui B. Gantzui, kurio pagrindinė žinia yra B. Netanyahu nušalinimas ir kuris stengėsi pasirodyti visiškai „švarus“ greta korupcija kaltinamo ilgamečio lyderio.

Pasitraukęs iš kariuomenės B. Gantzas vadovavo kibernetinio saugumo kompanijai „Fifth Dimension“, kuri derėjosi su Izraelio policija dėl savo produktų pardavimo. Kaip sakė Izraelio valstybės prokuroras, policija galėjo pažeisti įsigijimo įstatymus sulaikydama vieną paraišką.

Izraelio teisingumo ministerija atsisakė komentuoti šiuos pranešimus.

B. Netanyahu pernai buvo apkaltintas kyšininkavimu, sukčiavimu ir sulaužytu pasitikėjimu trijose bylose. Teigiama, kad jis gavo brangių dovanų iš draugų milijardierių ir už geresnį jo bei jo šeimos nušvietimą padėjo žiniasklaidos magnatams.

B. Netanyahu neigia pažeidęs įstatymus ir tvirtina, kad kaltinimus jam sufabrikavo priešiška teisingumo sistema, policija ir žiniasklaida.