Izraelio kariai nušovė su tėvu važiavusį 12 metų palestinietį

12 metų Mohamadas al-Alamis mirė Beit Omaro mieste, į šiaurės vakarus nuo Hebrono, kai jam su tėvu važiuojant automobiliu buvo šauta į krūtinę, sakoma ministerijos pranešime.

Tai jau antras jaunas palestinietis, miręs nuo Izraelio karių šūvių padarytų žaizdų per pastarąsias kelias dienas.

Izraelio kariuomenė paskelbė pranešimą, kuriame teigė, kad kariai matė vyrus, išlipusius iš transporto priemonės netoli karinio kontrolės punkto ir pradėjusius kasti žemę.

„Kariai atsargiai prisiartino prie įvykio vietos ir apžiūrėję rado du maišus, viename kurių buvo naujagimio kūnas“, – sakoma pareiškime.

Kai šiek tiek vėliau prie tos pačios vietos priartėjo transporto priemonė, kariai „padarė išvadą, kad tai ta pati transporto priemonė kaip ir prieš tai“ ir bandė ją sustabdyti šaukdami ir šaudydami į orą.

Transporto priemonei nesustojus, karys paleido šūvius į ratus.

„Mes tiriame teiginį, kad nepilnametis palestinietis esą žuvo per šį incidentą, – tvirtino kariuomenė. – Įvykį aiškinasi kariuomenės vadovybė. Be to, įvykio aplinkybių tyrimą pradėjo ir karo policija“.

Šeštadienį 17 metų palestinietis mirė nuo diena anksčiau padarytų žaizdų. Šautines žaizdas patyręs Mohammedas Muniras al-Tamimis mirė ligoninėje, kitą dieną po smurto Palestinos Beitos kaime, pranešė Palestinos sveikatos ministerija.

Šimtai palestiniečių penktadienio popietę susirinko Beitoje, karštajame pastarųjų mėnesių taške, protestuoti prieš netoliese esančią neteisėtą žydų gyvenvietę Eviatarą.

Ten įvyko susidūrimas su Izraelio kariais ir baigėsi tuo, kad 320 palestiniečių buvo sužeisti, pranešė Raudonojo Pusmėnulio organizacija.

Vėlų antradienio vakarą netoli Beitos buvo nušautas 41 metų palestinietis, pranešė Palestinos sveikatos ministerija.

Visas žydų gyvenvietes Vakarų Krante didžioji tarptautinės bendruomenės dalis laiko neteisėtomis.