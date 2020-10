Be to, per parą mirė 151 koronavirusu užsikrėtęs pacientas.

Šie skaičiai yra kiek didesni už penktadienio rodiklius.

Tokia padėtis kelia nerimą vyriausybei, kuri svarsto papildomus apribojimus.

Romos žiniasklaida praneša, jog vyriausybė greičiausiai uždraus parduotuvėms, barams ir restoranams dirbti po 6 val. vakaro darbo dienomis ir šeštadieniais. Sekmadieniais šios įstaigos, kaip manoma, bus uždarytos. Laikinas uždarymas taip pat gresia teatrams ir kino teatrams.

Tačiau riboti gyventojų teisės judėti šalyje neplanuojama.