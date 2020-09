Pastarąjį kartą dagiau naujų infekcijų - 1 900 - registruota gegužės 2 dieną.

Iš viso virusas Italijoje patvirtintas 274 644 asmenimis, 35 518 pacientų mirė.

Rugpjūčio 22-ąją Italija pirmą kartą po ilgos pertraukos vėl viršijo 1 000 naujų atvejų per parą skaičių. Po to susirgimų skaičius vėl smuko iki mažiau kaip 1 000, tačiau per praėjusias tris dienas jau nuosekliai augo. Tai kursto antrosios bangos baimę šalyje, kuriai vasarį pandemija smogė ypač smarkiai.