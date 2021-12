Įspėjimas dėl duomenų iš omikron epicentro: neapsigaukit

Tokią versiją iškėlė vakcinų ekspertas Shabiras Madhi iš Vitvatersrando universiteto, vadovavęs vakcinų bandymams šioje šalyje. Jis įspėjo, kad Pietų Afrikos Respublikos (PAR) patirtis su omikron atmaina gali nebūti patikimas rodiklis, kokia bus omikron bangos eiga kitose šalyse, rašo „The Guardian“.

Tokią pačią žinią išsakė ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) vadovas Tedras Adhanomas Ghebreyesusas, pareiškęs, kad „žmonės klysta manydami, jog omikron sukelia nesunkią ligos formą“.

Kiti aukšti PSO pareigūnai, įspėję, kad omikron pikas gali įvykti už kelių savaičių, nes jis plinta itin sparčiai, pridūrė, kad dabartiniai duomenys rodo, jog vakcinos prieš omikron nėra visiškai bejėgės ir suteikia šiokią tokią apsaugą.

Per ilgą interviu Pasauliniam sveikatos krizių koordinavimo centrui Sh. Madhi citavo neseniai užbaigtą seropozityvumo (populiacijos, kuri jau buvo apsikrėtusi, procento) tyrimą Gautengo provincijoje, kuri tapo omikron atmainos protrūkio centru. Tyrimas parodė, kad 72 proc. šios provincijos gyventojų jau buvo apsikrėtę koronavirusu per ankstesnes bangas.

Tai daugiau negu tris kartus viršija ankstesnės infekcijos rodiklį, kuris per panašų tyrimą buvo nustatytas maždaug prieš metus, kilus beta atmainai – tą kartą seropozityvumas siekė 20 proc.

Nors Sh. Madhi sakė, kad atsirandantys įrodymai liudija, jog omikron yra ne tik labiau užkrečiamas, bet ir gebantis apeiti antikūnų apsaugą, jis pažymėjo, kad aiškinant nedidelį hospitalizacijų ir sunkių ligos formų rodiklį, gali įsijungti kiti mechanizmai, susiję su ankstesnės ligos metu įgytu imunitetu.

Nors Didžiojoje Britanijoje seropozityvumo rodiklis viršija 90 proc., kalbant apie omikron, PAR patirtis gali būti labai skirtinga nuo Didžiosios Britanijos, nes pastarojoje populiacija yra vyresnė ir pasižymi kitokiu jautrumu ligai.

Sh. Madhi komentarai pasirodė po to, kai antras pagal dydį PAR sveikatos draudikas „Discovery Health“ pranešė užregistravęs mažiau sunkių ligos formų atvejų negu per ankstesnes koronaviruso bangas. Anot įmonės, užregistravus 211 tūkst. teigiamų koronaviruso atvejų, hospitalizacija tarp suaugusių žmonių yra 29 proc. mažesnė negu per pirmąją pandemijos bangą, kilusią 2020 metų kovą.

„Omikron evoliucija vyksta labai skirtingu pandemijos etapu, – sakė Sh. Madhi. – Tai svarbu turėti galvoje, kai stebime, kas vyksta Pietų Afrikoje, ir kas gali įvykti kitoje aplinkoje, kur epidemiologija gali būti visiškai kitokia“.

„Pietų Afrikoje didžioji dalis dabartinio imuniteto yra susidariusi dėl ankstesnių infekcijų, kurios plito per ankstesnes tris bangas, – pridūrė jis. – Tyrimas, kuris penktadienį ką tik buvo užbaigtas [Gautengo provincijoje], parodė, kad seropozityvumas Gautengo provincijoje siekia maždaug 72 proc.“

„Tai svarbu turėti galvoje, kai stebime, kas vyksta Pietų Afrikoje, ir kas gali įvykti kitoje aplinkoje“, – sakė jis. Atsakydamas į klausimą, ar omikron yra „lengvesnis“ nei kiti ankstesni variantai, Sh. Madhi teigė, kad dėl aukšto ankstesnio sergamumo lygio ekspertai „paprasčiausiai negali patikimai palyginti omikron virulentiškumo su kitomis atmainomis“.

„Taip yra dėl šiuo metu egzistuojančio imuniteto, kuris skiriasi nuo buvusio praeityje, ir dėl to, kad šis imunitetas sukels tam tikrus klinikinės eigos pokyčius, įskaitant tikimybę, jog infekcija virs sunkia ligos forma“, – kalbėjo Sh. Madhi.

„Gana žavi tai, kad įvertinus užsikrėtimų skaičių 100 tūkst. gyventojų ir palyginus jį su hospitalizavimo bei mirtingumo rodikliais, hospitalizavimo rodiklis yra daug mažesnis už tuos, kurie tvyrojo per pirmąsias tris bangas. Tai mums rodo, jog kažkas turi įtakos tam, kad omikron infekcijos didesniu mastu nevirsta sunkiais susirgimais ir nesibaigia mirtimi“, – pabrėžė ekspertas.

Kalbėdamas apie omikron gebėjimą išvengti antikūnų apsaugos, jis užsiminė, jog „kaupiasi“ vis daugiau duomenų, kad T ląstelių sukeltas imunitetas gali saugoti nuo sunkesnių ligos formų.

Kol visas pasaulis stebi, kaip Pietų Afrikos Respublikoje plėtojasi omikron protrūkis, kai kuriuose žiniasklaidos pranešimuose pasirodė informacijos apie pirmuosius įrodymus, jog omikron atvejai Pietų Afrikoje nebedidėja. Tačiau panašu, kad šie pranešimai, paremti vienos dienos, o ne patikimesniais savaitės atvejų skaičiais, pasinaudojo pranešimų apie naujus atvejus svyravimais tik Gautenge, o ne visoje Pietų Afrikoje.

Priešingą informaciją šiems tvirtinimams pateikė Nacionalinis užkrečiamų ligų institutas, kuris pirmadienį nurodė, kad COVID-19 infekcijos – tiek delta, tiek omikron atmainos – sparčiai plinta toliau. Kvazulu Natalio sveikatos departamentas pranešė, kad šioje provincijoje nustatoma daugiau kaip 2 tūkst. naujų atvejų per dieną, o Rytų kyšulyje teigiamų COVID-19 atvejų rodiklis išaugo iki 17,8 proc.

Panašu, kad Sh. Madhi argumentams pritaria ir kai kurie kiti ekspertai. Tulio de Oliveira, vadovaujantis dviem genų sekos nustatymo institutams Pietų Afrikoje, savaitgalį CBS sakė: „Turime didelius gyventojų imuniteto rajonus... Turėsime juos išskirti, jei lengvi atvejai priklauso nuo to fakto, jog užsikrečia jauni žmonės, arba jei mažą hospitalizuotų asmenų skaičių lemia nuo ankstesnių infekcijų įgytas gyventojų imunitetas bei vakcinacija“.

Anot PSO, kitos Afrikos šalys taip pat prisidėjo prie to, kad pastarąją savaitę masiškai kilo COVID-19 atvejai, tačiau mirčių rodikliai – bent jau kol kas – yra mažesni negu per ankstesnes bangas.

83 proc. siekiantis pakilimas reiškia, kad šiame žemyne visiškai paskiepyti 70 proc. populiacijos – tiek, kiek reikia, norint pažaboti infekciją – nepavyks iki 2024 metų rugpjūčio.

„Laikomės atsargaus optimizmo, kad per šią bangą mirčių ir sunkių ligos formų rodikliai liks maži, – sakė PSO regioninė direktorė Afrikai, daktarė Matshidiso Moeti. – Tačiau lėti vakcinacijos tempai Afrikoje reiškia, kad tiek vienas, tiek kitas rodiklis vis tiek bus didesni, negu turėtų“.