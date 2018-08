Pareigūnai suėmė du Vokietijos piliečius, kurie, kaip įtariama, vadovavo šiai Ispanijos kurortinėje Maljorkos saloje esančiai veisyklai, ir egzotiškų gyvūnų parduotuvės Maljorkoje savininką, pardavinėjusį fermoje užaugintus gyvūnus, sakoma policijos pareiškime. Tyrėjų taikiklyje atsidūrė dar du vokiečiai ir vienas ispanas. „Pareigūnai apieškojo fermą ir nustatė, kad ji yra didesnė nei tikėtasi. Ji buvo naudojama įvairių sausumos ir jūrinių vėžlių veisimui pramoniniu būdu“, – nurodoma pranešime. Pietinėje Viduržemio jūros salos dalyje šalia Liukmajoro miesto esanti ferma buvo „didžiausia nelegali vėžlių ferma Europoje“, priduriama jame. Pareigūnai per operaciją konfiskavo daugiau nei 1,1 tūkst. 62 skirtingų rūšių vėžlių, tarp kurių būta itin retų spinduliuotųjų vėžlių iš Madagaskaro, vietnamietiškų balinių vėžlių, Kinijos raudonkaklių vėžlių ir dar daugiau nei 750 jų kiaušinių. Beveik visi rasti ropliai buvo nykstančių rūšių. Vėžlių kiaušiniai yra laikomi delikatesu, be to jie yra žudomi dėl savo mėsos, odos ir kiautų. Trims įtariamiesiems gresia kaltinimai dėl nykstančių rūšių gyvūnų kontrabandos ir pinigų plovimo.

