Per susitikimą savo rezidencijoje šalia Maskvos V. Putinas sakė N. Maduro, kad „mes palaikome jūsų pastangas pasiekti visuomenėje abipusį supratimą ir visus jūsų veiksmus, kuriais siekiama normalizuoti santykius su opozicija“. „Be abejo, smerkiame bet kokius aiškiai teroristinio pobūdžio veiksmus, mėginant pakeisti padėtį jėga“, – pridūrė Kremliaus vadovas. Dėl sumažėjusių naftos kainų, netinkamo valdymo ir JAV sankcijų poveikio Venesuelos ekonomika smarkiai nusmuko, todėl N. Maduro, anksčiau šiais metais užsitikrinęs antrąją kadenciją, siekia užsitikrinti sąjungininkų pagalbą. N. Maduro, perėmęs valdžią 2013 metais po ankstesnio lyderio Hugo Chavezo mirties, patiria didelį JAV prezidento Donaldo Trumpo, vadinančio jį diktatoriumi, administracijos spaudimą. Nors N. Maduro laimėjo gegužę vykusius rinkimus, didžioji dalis tarptautinės bendruomenės jų rezultatų nepripažino. Venesuelos prezidento antroji kadencija oficialiai prasidės tik nuo sausio. Susiję straipsniai: Rusijai – pasiūlymas iš Ukrainos karinio laivyno vado Prieš rinkimus ES aktyviau kovos su melagingomis naujienomis N. Maduro sakė V. Putinui esąs tikras, kad jų derybos atneš „gerų naujienų bendradarbiavimui tarp mūsų šalių ir mūsų šalių ekonomikoms“. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas prieš šį susitikimą sakė, kad N. Maduro atvyko į Maskvą su konkrečiu tikslu – prašyti Rusijos, kuriai pačiai taikomos JAV sankcijos, suteikti finansinę pagalbą. „Per derybas bus susitelkta į pagalbą, kurios reikia Venesuelos vadovybei“, – žurnalistams sakė D. Peskovas, bet nesutiko atsakyti, kiek konkrečiai Rusija galėtų paskolinti Venesuelai. Pasak jo, šios Lotynų Amerikos šalies ekonomikos būklė tebėra sunki, bet D. Peskovas atkreipė dėmesį į „gerėjančios dinamikos ženklus“. Venesuela, sukrėsta žmonių gyvybių nusinešusių protestų ir ekonomikos chaoso, tikisi Rusijos pagalbos, didėjant Karakaso tarptautinei izoliacijai. Stingant maisto produktų ir vaistų šalį paliko apie 2 mln. žmonių. Tarptautinis valiutos fondas (TVF) prognozuoja, kad ateinančiais metais hiperinfliacija Venesueloje bus apie 10 mln. procentų. Po pernai įvykusių N. Maduro ir V. Putino derybų Rusija, viena pagrindinių Venesuelos skolintojų, sutiko restruktūrizuoti 2011 metais Karakaso paimtą 3,15 mlrd. dolerių paskolą, skirtą rusų gamybos ginkluotės įsigyti. Prieš išskrisdamas į Rusiją Venesuelos lyderis Karakase susitiko su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu. Rusija ir Venesuela seniai palaiko draugiškus ryšius, o N. Maduro pirmtakas H. Chavezas, garsėjęs emocingomis tiradomis prieš Jungtines Valstijas, Kremliuje būdavo laukiamas svečias.

