IS prisiėmė atsakomybę už Tuniso Nacionalinės gvardijos nario nudūrimą

Propagandinė IS agentūra „Amaq“ per platformą „Telegram“ pranešė, kad „Islamo valstybės“ kovotojai sekmadienį surengė ataką turistiniame Susos mieste, kur per pastaruosius kelerius metus įvyko virtinė teroro aktų. Per vieną iš jų – 2015 metais surengtas šaudynes paplūdimyje – žuvo 38 žmonės, daugiausia britai.

„Du patruliavę Nacionalinės gvardijos pareigūnai buvo užpulti peiliu Susos centre“, – išvakarėse sakė Nacionalinės gvardijos atstovas Houcemas Eddine'as Jebali.

„Vienas mirė kaip kankinys, o kitas buvo sužeistas ir yra hospitalizuotas“, – nurodė jis ir pridūrė, jog „tai buvo teroristinis išpuolis“.

Saugumo pajėgos vijosi užpuolikus, paėmusius pareigūnų ginklus ir transporto priemonę, o paskui užpuolikai žuvo per susišaudymą.

Susa yra už 140 kilometrų į pietus nuo sostinės Tuniso.