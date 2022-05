„Putino pradėtas agresyvus karas su Ukraina, o faktiškai ir su visu Vakarų pasauliu, yra ne tik nusikaltimas prieš ukrainiečių tautą, bet ir, ko gero, sunkiausias nusikaltimas prieš Rusijos tautą“, – savo paskyroje socialiniame tinkle „LinkedIn“ parašė jis.

Remiantis JT padalinio interneto svetainės informacija, B. Bondarevas nuolatinėje atstovybėje ėjo patarėjo pareigas. Anot jo, diplomatinį darbą dirbo 20 metų.

„Deja, visus tuos 20 metų melo ir neprofesionalumo lygis Užsienio reikalų ministerijoje vis didėjo“, – nurodė diplomatas.

Kaip sakė B. Bondarevas, Rusijos užsienio reikalų ministerija nebevykdo diplomatijos, bet „sėja melą, kurstymą ir karą“.

„Rusija nebeturi sąjungininkų“, – parašė jis ir nurodė priežastį – agresyvią Maskvos politiką. Vyro teigimu, jis norėtų tęsti karjerą, bet mano, kad šiuo metu likti valstybinėje tarnyboje prilygsta tėvynės išdavystei.

B. Bondarevas tikriausiai tapo pirmuoju Rusijos kadriniu diplomatu, oficialiai pranešusiu apie pasitraukimą iš posto dėl karo. Jo pareiškimo Rusijos užsienio reikalų ministerija kol kas nepakomentavo.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.