Iš Donbaso vyrams išvažiuoti neleidžia: sulaikomi tiesiog gatvėje

Gyventojų teigimu, iš vadinamosios „Luhansko liaudies respublikos“ (LLR) draudžiama išvažiuoti visiems 18–55-erių metų amžiaus vyrams, o vietos gyventojams įteikiami pranešimai apie „visuotinę mobilizaciją“, informuoja currenttime.tv.

Taip pat leidžiama konfiskuoti gyventojų ir įmonių transporto priemones ir turtą, reikalingą gynybos tikslams. Dėl tokių reikalavimų socialiniuose tinkluose kilo pasipiktinimo banga.

Taip pat žmones pradėjo bombarduoti trumposiomis žinutėmis, kuriomis raginama „stoti ginti savo namų ir tėvynės“.

Situation as of morning. ✓ Men in Donetsk receive sms with order to join military groups. "LDNR" announced mobilisation for men 18-55 on Friday (they mustn't leave territory). ✓ People in Donetsk report on outgoing shoots from the city outskirts all the night. pic.twitter.com/hYzUsU5fAn