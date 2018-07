Kaip skelbia The New York Times, pokalbį įrašė D. Trumpo advokatas Michaelas Cohenas, o įrašas vėliau buvo paimtas FTB pareigūnų per kratą jo kabinete.

JAV Teisingumo departamentas aiškinasi, koks buvo M. Coheno vaidmuo minėto pokalbio metu bei sprendžia ar nebuvo nusižengta federaliniams įstatymams.

Dienraštis skelbia, kad įrašo egzistavimą patvirtino ir buvęs Niujorko meras, D. Trumpo šioms pareigoms eiti paskirtas, Rudy'is Giulianis.

Teigiama, jog dviejų minučių trukmės įraše girdimas prezidento ir buvusio modelio pokalbis, susijęs su 2006-aisiais galimai vykusiu jų romanu bei užmokesčiu.

R. Giulianis tikina, kad mokėjimas nebuvo įvykdytas, tad D. Trumpas nepadarė nieko neteisėto. Prezidento atstovai romaną neigia.