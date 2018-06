Praėjusį vasarį keturių vaikų motina M. Boughedir buvo nuteista septynis mėnesius kalėti už neteisėtą atvykimą į šalį ir turėjo būti deportuota atgal į Prancūziją, bet kitas teismas nurodė ją teisti iš naujo, pagal Irako kovos su terorizmu įstatymus. Sekmadienį 27-metė moteris buvo pripažinta kalta dėl narystės IS. „Esu nekalta“, – pareiškė M. Boughedir teisėjui prancūzų kalba. „Mano vyras mane apgavo, o po to pagrasino išvykti su vaikais“, jeigu ji su juo nevyks į Iraką, kur jis planavo prisijungti prie IS, aiškino moteris. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Yvesas Le Drianas Prancūzijos naujienų kanalui LCI ketvirtadienį pareiškė, kad M. Boughedir yra „Daesh“ (IS) teroristė, kovojusi prieš Iraką“ ir kad ji turėtų būti teisiama Irake. Susiję straipsniai: „Islamo valstybės“ kovotojai Irake nužudė 12 vienos šeimos narių „Islamo valstybė“ prisiėmė atsakomybę už išpuolį Lježe Šis pareiškimas jos advokatus prancūzus paskatino ministrui nusiųsti protesto laišką, su kuriuo pavyko susipažinti agentūrai AFP ir kuriame jie pasmerkė „nepriimtiną spaudimą Irako teismų sistemai“ bei „kišimąsi į ją“. Williamas Bourdonas, vienas iš M. Boughedir teisininkų, kuris nuvyko į jos teismą Bagdade, AFP šeštadienį pareiškė, kad M. Boughedir šeima ir jos gynėjų grupė nori, kad ji būtų grąžinta į Prancūziją ir teisiama savo šalyje. M. Boughedir 2017 metų vasarą buvo sulaikyta Mosule, IS paskelbto „kalifato“ sostinėje. Manoma, kad jos vyras žuvo per didelio masto operaciją, kurią surengė JAV vadovaujamos koalicijos remiamos Irako pajėgos, siekdamos atgauti antro pagal dydį šalies miesto, kurį buvo užėmę džihadistai, kontrolę. Balandžio mėnesį Irako teismas už narystę IS kalėti iki gyvos galvos nuteisė kitą prancūzę – Djamila Boutoutaou, nors ši taip pat tvirtino buvusi apgauta savo vyro. Manoma, kad Irake ir kaimyninėje Sirijoje yra sulaikyta dešimtys naryste IS įtariamų Prancūzijos piliečių, įskaitant kelis nepilnamečius.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.