Brigados generolo Yahyos Rasoolo pareiškime sakoma, kad žuvę kovotojai slėpėsi tunelyje Badušo rajone į šiaurės vakarus nuo Mosulo. Y. Rasoolas sakė, kad smūgį sudavė JAV vadovaujama koalicija. Antskrydžio datos kariškių atstovas nenurodė. IS puolimo pradžioje 2014 metų birželį Irako šiaurėje kovotojai nužudė maždaug 600 šiitų vyrų, laikytų Badušo kalėjime. Per pastaruosius trejus metus IS palaipsniui buvo išstumta iš beveik visos kažkada kontroliuotos teritorijos Sirijoje ir Irake. Tačiau grupuotės kovotojų dar yra Sirijos dykumoje ir atokiuose rajonuose palei Sirijos ir Irako sieną.

