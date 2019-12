Šias šaudynes Čatysgare – neramioje centrinėje valstijoje, ilgus metus krečiamoje maoistų sukilimo – surengė Indijos ir Tibeto pasienio policijos (ITBP) pareigūnas Musudulas Rehmanas.

„Jis nušovė septynis darbuotojus, o vėliau nusišovė“, – teigiama ITBP paskelbtame pranešime.

Remiantis juo, į valstijos sostinę Raipurą buvo nuskraidinti du asmenys, nukentėję per incidentą.

Naudingųjų iškasenų turtingas Čatysgaras yra viena skurdžiausių Indijos valstybių, kur maoistų sukilėliai jau dešimtmečius kovoja už didesnes teises į žemę ir išteklius.

Nuo 7-ojo dešimtmečio ten žuvo dešimtys tūkstančių kareivių, sukilėlių ir kitų žmonių. Siekdama likviduoti sukilėlių grupuotes, vyriausybė dislokavo dešimtis tūkstančių policijos ir specialiųjų pajėgų pareigūnų.

Nuo 2016 metų Indijos kariuomenėje buvo užfiksuota per 300 savižudybių ir virtinė vadinamųjų „brolžudystės“ atvejų, paskatinusių vyriausybę imtis veiksmų – įdarbinti psichologų, įsteigti pagalbos linijų ir net siūlyti jogos kursus.

Antradienį kariuomenė pranešė, kad per kitus incidentus Indijos administruojamoje Kašmyro dalyje žuvo keturi kariai: trys iš jų – per griūtį, o ketvirtas – per pūgą.

Dar du kariškiai žuvo šeštadienį nuslinkus lavinai apie 4 500 m aukštyje esančiame Siačeno ledyne, į kurį pretenzijas reiškia kaimyninis Pakistanas ir kuris laikomas aukščiausia pasaulyje militarizuota zona.