Mirčių skaičius per parą išaugo 940 ir pasiekė 101 782. Per pastarąsias 30 dienų Indijoje tik antrą kartą per 24 valandas užfiksuota mažiau kaip 1 tūkst. mirčių nuo koronaviruso.

Indija užima antrąją vietą pasaulyje pagal infekuotųjų skaičių, nusileisdama tik Jungtinėms Valstijoms (7 383 244). Šalis pagal mirčių skaičių yra trečioji pasaulyje po JAV (209 399) ir Brazilijos (145 987).

Nuo koronaviruso labiausia nukentėjusios Indijos valstijos - Maharaštra (1 430 861 infekuotasis), Andhra Pradešas (713 014) ir Karnataka (630 516).